"Az maliyetle sağlıklı beslenmek mümkün"

İSTANBUL, (DHA)- Gıda fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşların az maliyetli ürünlere yöneldiğini söyleyen Diyetisyen Halime Pulat Demir, “Yeterli et alamadığını ya da tüketemediğini düşünen vatandaşlar kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatları daha sık tüketmeli, az maliyetle de sağlıklı beslenmek mümkündür” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halime Pulat Demir, gıda fiyatları yükseldikçe vatandaşların daha uygun fiyatlı ürünleri tercih ettiğini söyleyerek, daha az maliyetle sağlıklı beslenmenin tüyolarını verdi. Et fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşların et tüketemediğini belirten Demir, “İnsanlar etteki proteini bakliyatlardan da karşılayabilir. Aynı zamanda mevsiminde yetişen sebze ve meyveye yönelin çünkü bol olduğu için fiyatı uygun ve sağlıklıdır” diye konuştu.

Yumurtanın da çok kaliteli bir protein kaynağı olduğunu ve et yerine geçen besinler arasında yer aldığını söyleyen Demir, “Özellikle çocukların, gebe ve emziklilerin her gün yumurta tüketmesi faydalı olacaktır. Beyaz peynir de hem kalsiyum kaynağı, hem de iyi protein kaynağıdır. Ana öğünler et yönünden yetersiz ise ara öğünlerde peynir ekmek yenilebilir”