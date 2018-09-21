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Az Nüfuslu Kuzey Dakota'da Yoğun Seçim Kampanyası

21.09.2018 21:42 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği muhafazakar yargıç Brett Kavanaugh’un Senato’daki onay süreci devam ediyor. Kavanaugh, Senato onayını alması halinde, Amerika’da göçmenlikten kürtaja kadar birçok önemli konuda mahkemenin rengini belirleyici bir konuma sahip olacak. Yani Senato, Amerika’yı uzun yıllar etkileyecek bir karara imza atmaya hazırlanıyor ve bu süreçte de Amerika’nın en az nüfuslu...

Az Nüfuslu Kuzey Dakota'da Yoğun Seçim Kampanyası

Her Çarsamba sabahı, dindar göstericiler ve içeri giren kadınların haklarını koruduğunu söyleyen gönüllüler, Kuzey Dakota’daki tek kürtaj kliniğinin bulunduğu sokağın köşesinde toplanıyor.

Taraflar birbirleriyle konuşmuyor. Ancak, hepsi de eyaletin kürtaj yanlısı tek Demokrat politikacısı olan Heidi Heitkamp’in yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyayı izliyor.

Heitkamp, Anayasa Mahkemesi'ne yargıç olarak seçilmek üzere aday gösterilen Brett Kavanaugh’un oyanlanmasında kilit oya sahip.

Uzmanlara göre Kavanaugh’u onaylanması, kürtajı yasalaştıran 1973 Anayasa Mahkemesi kararının iptaline yol açabilir.

Kuzey Dakota yasalarına göre, Anayasa Mahkemesi’nin kürtajı yasaklaması bu kliniğin anında kapatılması anlamına gelir.

Heitkamp, Kavanaugh’nun masasına gelecek bütün konuları dikkate aldığını söylüyor. Kavanaugh’un oyu, göçmenlikten kürtaj haklarına kadar birçok konuda belirleyici olabilir.

Heitkamp, Kavanaugh hakkında “Bu bana hangi yönde oy vereceğini söyleyecek bir yargıç değil, zaten söylemek zorunda da değil. Ama onay vermeden önce çok iyi araştırmamız gereken biri” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Heitkamp’in Cumhuriyetçi rakibi Kevin Cramer, kürtaj konusunun Kuzey Dakota seçmeni çok önemli olduğunu söylüyor: “Anayasa Mahkemesi’nin kararı, ülkenin dikkatini Kuzey Dakota’ya daha çok çekti ve bu da birçok Kuzey Dakotalı’nın üzerine düşen sorumluluğa ülke açısından bakmasına yol açtı.”

Fargo’da seçmenler, 2016’da Demokrat Hillary Clinton’a oy verdi. Ancak eyalet genelinde Donald Trump kazandı.

Seçmenler, Heitkamp’in Anayasa Mahkemesi üyeliğine kürtaj karşıtı bir yargıç atanmasının Kasım seçimlerinde kilit rol oynayacağını bilmesini istiyor.

Heitkamp’in ofisi önünde toplanan gönüllüler, senatöre Kavanaugh lehinde oy verme çağrısı yapıyor. Ancak çabaları bununla sınırlı değil.

Kuzey Dakota’daki Cumhuriyetçiler, Kasım’da Heitkamp’e oy vermesi olası görünmeyen bu seçmenlerin yine de Heitkamp’ın Kavanaugh konusundaki kararını etkileyeceğine inanıyor.

Yerel Kuzey Dakota Cumhuriyetçi Parti yetkililerinden John Trandemö bu konuda şunları söylüyor: “Heitkamp bir Demokrat olarak, son derece muhafazakar bir eyalette dini değerlerle kürtaj karşıtlığının ne kadar önemli olduğunun bilincinde.”

Kürtaj kliniğindeki gönüllüler de bu gerçeğin farkında ve Heitkamp'ın şu anki en iyi seçenekleri olduğunu belirtiyorlar.

Kuzey Dakota, büyük ulusal tartışmaların, çok küçük eyaletleri ne kadar etkilediğinin en açık örneği.

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