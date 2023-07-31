Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 31 Temmuz 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi soruların yanıtları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sürekli olarak don depremler ile güncelliyor. İşte 31 Temmuz 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? (31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Bugün gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkezüssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.07.31 06:59:11 40.4700 35.2248 11.8 -.- 1.3 -.- FAKIAHMET-MECITOZU (CORUM) İlksel

2023.07.31 06:32:51 37.6745 35.8412 7.9 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.31 06:18:03 40.7050 29.2648 9.9 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.07.31 06:15:28 39.3890 26.2458 10.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.31 06:02:46 38.4495 39.2545 6.3 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.07.31 05:50:49 37.8322 26.8437 7.4 -.- 2.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.31 05:41:26 37.6648 35.8225 13.9 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.31 05:30:57 38.0817 36.6210 6.6 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.31 05:10:00 37.8593 36.2433 11.2 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.31 05:04:52 37.7792 36.3208 6.1 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.31 04:51:51 36.9273 27.5968 6.9 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.31 04:21:02 37.6115 37.2775 5.3 -.- 1.3 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.31 04:20:53 40.1823 31.6825 5.4 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2023.07.31 04:20:03 38.1512 37.2698 9.1 -.- 1.2 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.31 04:16:12 36.8893 36.6403 14.8 -.- 1.4 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.07.31 04:05:43 36.9523 27.7085 2.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.31 03:59:14 38.1393 37.0305 5.4 -.- 1.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.31 03:58:31 39.8275 41.7330 6.9 -.- 1.7 -.- YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2023.07.31 03:58:09 37.1102 28.0218 11.8 -.- 1.7 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel

2023.07.31 03:56:27 36.3188 35.9183 9.6 -.- 1.7 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.07.31 03:49:06 36.0715 36.3975 15.5 -.- 1.3 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.07.31 03:46:27 35.9260 27.5452 9.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.31 03:13:22 37.8762 36.6218 9.1 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.31 02:54:10 37.6865 35.6613 9.3 -.- 1.6 -.- KALKUMAC-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.31 02:33:47 38.2733 37.8327 5.4 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.07.31 02:14:05 38.1077 37.4353 9.1 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.31 02:10:31 36.9295 27.5857 5.4 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.31 02:01:26 37.8677 36.2713 10.8 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.31 01:44:42 38.4100 27.0382 11.3 -.- 1.5 -.- BALCOVA (IZMIR) İlksel

2023.07.31 01:35:57 38.2270 38.1210 8.0 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.31 01:05:25 37.6430 35.8698 6.1 -.- 1.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

