“Az Sayıda Teknik Eleman Dışında Tüm Ekipleri Geri Çektik”

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 20 yıldır görev yapanların ülkeden tahliyesinin tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sivillerin tahliyesinin de tamamlandığını ancak “az sayıda teknik elemanın” hala Afganistan’da olduğunu söyledi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından bugün yapılan açıklamada, “20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize ‘ülkenize hoş geldiniz’ diyoruz” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afganistan’la ilgili açıklamaları ise, Bosna Hersek’teki temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında geldi. Erdoğan, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız" şeklinde konuştu.

MSB resmi internet sayfasında yayınlanan duyuruda da, “Dün intikali gerçekleşen ilk kafilenin ardından bugün de ikinci kafile Ankara’ya geldi. Kahraman personelimizi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşıladık” denildi.

Amerika ve NATO müttefiklerinin Afganistan’dan geri çekilme sürecine paralel olarak TSK unsurlarının da ülkeden çekilmesine 25 Ağustos’ta başlandığı MSB tarafından duyurulmuştu. MSB’nin aynı tarihli açıklamasına göre Afganistan’dan Türkiye vatandaşı 1129 sivilin tahliyesi de askeri uçaklarla gerçekleştirildi.

