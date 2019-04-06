"Az su tüketmek halüsinasyon ve bilinç bulanıklığına sebep olabilir"

İSTANBUL, (DHA) - YAKLAŞIK yüzde 60'ı sudan oluşan insan vücudu için su tüketiminin önemi hakkında konuşan Öğr. Gör. Esin Ardıç, "Az su içmek insanı hasta ediyor. Az su tüketimi ileri aşamada halüsinasyon ve bilinç bulanıklığına sebep olabilir" dedi.

Su, insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci ihtiyaç olarak gösteriliyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı, Program Başkanı, Öğr. Gör. Esin Ardıç, “Su, canlıların yaşamlarına devam edebilmesi için en önemli faktör olduğundan diğer içeceklerden ayrılmaktadır. Susuz bir yaşam düşünülemez. Yaklaşık yüzde 60’ı sudan oluşan insan vücudu da tüm hücre ve organlarıyla suya bağımlıdır. Su; vücut sıcaklığının düzenlenmesinde, besinlerin hücrelere taşınmasında ve metabolizma sonucunda oluşan artık ürünlerin uzaklaştırılmasında büyük rol oynamaktadır. Yeteri kadar su tüketmemek bizleri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakabilir” diye konuştu.

Sağlık açısından suyun tüketimine sadece miktar açısından değil, içerik ve kalite yönünden de dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Esin Ardıç, "Vücut suyunun azaldığı durumlarda baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, ağız ve burunda kuruluk, idrar renginde koyulaşma ve ileri aşamada halüsinasyon ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.