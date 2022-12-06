Az yediğiniz halde kilo alıyorsanız sebebi ciddi hastalıklar olabilir! Bu maddeleri gözden geçirin

Çok az yemenize rağmen kilo almanın önüne geçemiyorsanız sağlık problemi yaşıyor olabilirsiniz. Günümüz sağlık problemlerinden biri olan fazla kilolar ve beraberinde hızla alınan kilolar bazı hastalıkların belirtisi olabiliyor. İşte az yiyip kilo veremenin işaret ettiği hastalıklar

TİROİD HORMONLARI AZALIYOR OLABİLİR

Tiroid hormonları kişilerin metabolizma hızını ayarlayan en önemli hormonlardır. Eğer tiroid hormonları vücutta normal değerine göre azalırsa kilo alıma eğilim artabilmektedir. Bu kilo alımı genellikle vücutta serbest su atılımının bozulması, yani böbreklerin suyu yeterince süzememesi sonucu oluşmaktadır. Ayrıca hipotiroidinin uzun sürede metabolizmayı yavaşlatması nedeniyle, yapılan diyetlere yanıt alınamaması ve kilo vermede zorlanma oluşmaktadır. Tiroid hormonları var olan metabolik aktiviteyi hızlandırırken, metabolizma büyüklüğünü etkilenmez. 80 kg. civarında bir kişinin vücut kompozisyonu (kas yapısı vs.) ile oluşturabileceği metabolik aktivite bellidir. Bu aktivite tiroid hormonları ile maksimuma çıkartılır. Bu nedenle metabolik aktivitenin tiroid hormonları ile zorlanması sonucu elde edilebilecek kilo kaybı sınırlıdır ve genellikle kalp yorgunluğu ve iskelet sistemi aşınması ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca, birlikte iştah artışı olacağı için kilo alımına da yol açabilmektedir.

KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLANMAYA DİKKAT

Vücudun strese dayanıklılığını, enerjisini, su ve tuz dengesini ayarlayan hormonlara “Adrenokortikal hormonlar” denilmektedir. Bu hormonların aşırı salgılanması ile “Cushing Sendromu” denilen özel bir obezite çeşidi oluşmaktadır. Bu rahatsızlık nedeniyle yağlar belirli bölgelerde toplanmaktadır. Daha çok gövdede toplanan yağlar sonucu karın genişlemekte ve ciltte kırmızı renkli yırtılmalar veya çatlamalar oluşmaktadır. Ayıca bu hastalıkta kişilerin yüzleri kırmızı ve yuvarlak olmaktadır. Kilonun yanında tüylenme, adet düzensizlikleri, ciltte sivilcelenme, kolesterol yüksekliği gibi birçok hastalık ve bulguya yol açabilmektedir.

İNSÜLİN DİRENCİ VE POLİKİSTİK OVER

Polikistik over sorunu yaşayan kişide adet düzensizliği ve erkek hormonu fazlalığına (androjen) bağlı olarak bel bölgesinin genişlemesi tipinde (android) bir kilo artışı görülmektedir. Bu tip kilo alımlarında kalp hastalıklarına daha sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun yanında insülin direnci, polikistik over hastalığının hem göstergesi hem de nedeni olarak bilinmektedir. İnsülin direnci sadece polikistik hastalık değil karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği gibi birçok rahatsızlığın da nedeni olmaktadır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Bu konuda yapılan çalışmalar D vitamini yetersizliğinin kilo almaya meyilli hale gelmeye yol açtığını ve kilo vermekte güçlüğe neden olduğunu göstermiştir. Kan D vitamini seviyeleriniz düşük ise doktor kontrolünde D vitamini desteği kullanmalı ve fırsat buldukça günde 20 dakika güneşlenmelisiniz.

DEMİR ANEMİSİ

Halk arasında kansızlık olarak bilinen demir anemisi özellikle kadınlarda oldukça yaygın görülür. İştahsızlık ve kilo kaybına yol açabileceği gibi kilo alma, halsizlik, saç ve tırnak sorunları, odaklanmada problemler, dikkat süresinin kısalması gibi sonuçlara da neden olabilir. Demir, vücutta oksijen taşıyan temel elementtir bu nedenle de yetersizliğinde metabolizmanın yavaşlaması beklenen bir durumdur. Gerekli demir desteği tedavisi yapıldığında sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile kilo kaybetmek kolaylaşır. Ancak demir takviyesi mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır, çünkü vücutta fazla demir de ciddi sağlık sorunlarına yol açar.



