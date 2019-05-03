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Azad Cammu Keşmir Başkanı Han'dan AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:37 | Son Güncelleme

Azad Cammu Keşmir Başkanı Han'dan AA'ya ziyaret

Azad Cammu Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Han ve beraberindeki heyeti, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ağırladı. Heyette, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de yer aldı.

Mutanoğlu, heyete ajansın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında sunum yaptı.

AA tarafından düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards" hakkında da bilgi veren Mutanoğlu, yarışmaya dünya çapında birçok fotoğrafçının katıldığını söyledi.

Konuşmasında AA'nın savaş muhabirliği eğitimine de değinen Mutanoğlu, söz konusu eğitimin uluslararası nitelik taşıdığına dikkati çekti. Mutanoğlu, AA'nın savaş muhabirliği eğitimi sertifikası olmayan gazetecileri sıcak bölgelere göndermediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.

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