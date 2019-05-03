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Azad Cammu Keşmir Devlet Başkanı Khan: “Keşmir anlaşmazlığı çözülmezse Güney Asya’daki kırılganlık devam edecektir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 17:53 | Son Güncelleme

Azad Cammu Keşmir Devlet Başkanı Sardar Mossod Khan, "Hindistan askerleri 500 bin kişiyi öldürdü, kadınlarımıza tecavüz etti, 6 bin kişiyi işkenceler sonucunda kör etti.

Azad Cammu Keşmir Devlet Başkanı Sardar Mossod Khan, "Hindistan askerleri 500 bin kişiyi öldürdü, kadınlarımıza tecavüz etti, 6 bin kişiyi işkenceler sonucunda kör etti. Keşmir anlaşmazlığı çözülmezse Güney Asya’daki kırılganlık devam edecektir” dedi.
Stratejik Düşünce Enstitüsü Konferans Salonu’nda ’Keşmir Anlaşmazlığı ve Uluslararası Toplumun Rolü’ konulu bir konferans veren Azad Cammu Keşmir Devlet Başkanı Sardar Mossod Khan, Keşmir konusunda Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan anlaşmazlığı anlattı. Khan, "Keşmir’in anlaşmazlığı konusunda hepiniz haberdarsınız biliyorum. Öncelikle Keşmir sorunu, bana göre uluslararası bir konu. Neden uluslararası bir konu; çünkü Hindistan’la Pakistan arasında Keşmir konusunda bir sorun oldu. Dönemin Hindistan Başkanı Keşmir’i etkisi altına almak istedi, Keşmir’in başkanı bunu istemedi ama halk bir kısmı Hindistan’a destek verdi. Keşmir şu an ikiye bölünmüş durumda. Bir bölümü Hindistan himayesinde, bir bölümü de benim yönetimimdeki hükümetle beraber” ifadelerini kullandı.
Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan soruna Birleşmiş Milletlerin (BM) çoğu zaman kayıtsız kaldığından ötürü üzüntü duyduğunu belirten Khan, “1947’de yani 71 sene önce yaşanan bu sorun hala uluslararası bir güvenlik sorunu oluşturuyor. BM, daha önce Cammu Keşmir halkına kendi kendilerini idare etme görevi verdi. Bu hak tanındıktan sonra Hindistan bir referandum istedi. Hindistan Devleti önce işbirliği sözleri verdi ama bu sözleri tutmadı. Bir süre sonra güç kullanarak, Hindistan askerleri 500 bin kişiyi öldürdü. Kadınlarımıza tecavüz etti. 6 bin kişiyi işkenceler sonucunda kör etti. Bu sırada Keşmir’de bulunan bağları, bahçeleri de yok ettiler. Keşmir halkının silahlandığını söyleyerek bize iftira atıyor, Hindistan ama keşmir halkı silahsızdır. 780 bin askeri kullanıyor Hindistan, bu Hindistan’ın ordusunun yarısına denk geliyor. Bize militan diyorlar, 250 askerimiz var. Hindistan’ın bu kadar askeri 250 kişinin üzerine geliyor. Bu sizce normal mi?” şeklinde konuştu.
Hindistan ve Pakistan’ın nükleer silahlanması üzerine uluslararası mecralarda sorunun yeniden gündeme taşındığını söyleyen Khan, “Hindistan’la Pakistan arasında birçok sorun var. Pakistan hükümeti bu sorunları çözmek istiyor. Hindistan ise işi yokuşa sürme amacında. Pakistan, zamanla konuyu uluslararası arenaya taşıdı. Bu defa da Hindistan Pakistan’ı terörü desteklemekle suçladı. Buna düpedüz yalan denir. Yakın geçmişte Hindistan’ın oluşturduğu yanlış anlaşılmadan dolayı batılı ülkeler Keşmir olayıyla ilgilenmeyi kestiler. Eğer bu anlaşmazlık çözülmezse Güney Asya’daki kırılganlık devam edecektir. Eğer Hindistan ve Pakistan arasında bir nükleer etkileşim olursa dünyanın her tarafına mülteciler kaçacaktır. 2 buçuk milyar kişi böyle bir nükleer saldırıda radyasyona uğrayacaktır. İklimler bozulacaktır. Bunlar bilim adamları tarafından söyleniyor. Ben herkesten Keşmir’in sorunu için çalışmasını istiyorum” dedi.
Konferansa Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi de katıldı.

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