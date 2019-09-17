"Azad Keşmir de bir gün bizim olacak"

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Keşmir'in Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine de bir gün egemen olacaklarını söyledi. Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Jaishankar dış politikadaki güncel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladığı basın toplantısında, "Pakistan işgalindeki Keşmir (Azad Keşmir) Hindistan'ın parçasıdır. Bir gün oraya da egemen olacağız, fiziksel hakimiyet kuracağız." dedi. Jaishankar, Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin Keşmir'in Hint kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldırılması ve bölgeyi merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsündeki iki bölgeye ayırmasının ardından Pakistan'ın konuyu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıma girişimleri hakkında sorulan soru üzerine, "Başkalarının Cammu Keşmir hakkında ne söylediklerini boşverin. Hindistan'ın bu konudaki tutumu 1972'den beri bellidir. Bu bizim meselemiz ve bizim tutumuz sonucu belirleyecek." ifadesini kullandı. - Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı. Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları, yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı. İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. - Keşmir sorunu Güney Asya'da Himalaya Dağlarının eteklerinde bir bölge olan Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. Toplam 222 bin 200 kilometrekare alana sahip bölge, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığa konu oldu.