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"Azad Keşmir de bir gün bizim olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 18:56 | Son Güncelleme

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar: - "Pakistan işgalindeki Keşmir (Azad Keşmir) Hindistan'ın parçasıdır. Bir gün oraya da egemen olacağız, fiziksel hakimiyet kuracağız" - "Başkalarının (Hindistan kontrolündeki) Cammu Keşmir hakkında ne söylediklerini boşverin. Hindistan'ın bu konudaki tutumu 1972'den beri bellidir. Bu bizim meselemiz ve bizim tutumuz sonucu belirleyecek"

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Keşmir'in Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine de bir gün egemen olacaklarını söyledi.

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Jaishankar dış politikadaki güncel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladığı basın toplantısında, "Pakistan işgalindeki Keşmir (Azad Keşmir) Hindistan'ın parçasıdır. Bir gün oraya da egemen olacağız, fiziksel hakimiyet kuracağız." dedi.

Jaishankar, Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin Keşmir'in Hint kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldırılması ve bölgeyi merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsündeki iki bölgeye ayırmasının ardından Pakistan'ın konuyu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıma girişimleri hakkında sorulan soru üzerine, "Başkalarının Cammu Keşmir hakkında ne söylediklerini boşverin. Hindistan'ın bu konudaki tutumu 1972'den beri bellidir. Bu bizim meselemiz ve bizim tutumuz sonucu belirleyecek." ifadesini kullandı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları, yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

- Keşmir sorunu

Güney Asya'da Himalaya Dağlarının eteklerinde bir bölge olan Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. Toplam 222 bin 200 kilometrekare alana sahip bölge, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığa konu oldu.

Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak Ağustos 1947'de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı.

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Hindistan hükümeti tarafından 2011'deki son nüfus sayımına göre Cammu Keşmir'in nüfusu 12,5 milyon. Bölgedeki nüfusun yüzde 68,3'ü Müslümanlar, yüzde 28,4'ü Hindular ve yaklaşık yüzde 1'i Budistlerden oluşuyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması, 47 sayılı kararında ise Cammu Keşmir'de halk oylaması yapılması gerektiği belirtiliyor.

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Azad Keşmir Cammu Keşmir Hindistan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar

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