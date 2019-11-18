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Azad Keşmir'in kalbi Türk camisi çevresinde atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:43 | Son Güncelleme

2005 depreminde yüzde 50'si yıkılan Azad Keşmir'in başkenti Muzafferabad'daki Türk camisi, kentin sembollerinden biri - Türkiye'nin inşa ettiği kompleks içinde hükümet binalarının ve okulların da bulunduğu 53 yapı yer alıyor - Keşmirli siyasetçi Tarık Mahmud Butt: - "Caminin renginin kırmızı olmasını istedik. Bu renk bizim Türklerle kan bağımızı sembolize ediyor. Erdoğan açılışın ardından buraya bir ağaç dikti. Bugün büyük bir ağaç haline geldi. Bu ağaç da bize Erdoğan'ın zor zamanlarımızda Keşmir'e olan sevgisi ve yardımını hatırlatıyor"

MUZAFFERABAD (AA) - İSLAMUDDİN SAJİD/BEHLÜL ÇETİNKAYA - Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in başkenti Muzafferabad'daki önemli yönetim binalarının merkezinde Türkiye tarafından inşa edilen Osmanlı Camisi bulunuyor.

Yaklaşık 87 bin insanın hayatını kaybettiği 2005'teki depremde yüzde 50'si yıkılan Azad Keşmir'in başkentine yardım elini ilk uzatan ülkelerin başında Türkiye gelmişti.

Türk kurumları ve dernekleri yaklaşık 780 bin binanın yıkıldığı, 3,5 milyon insanın evsiz kaldığı ve 250 bin çiftlik hayvanının telef olduğu Keşmir'in yaralarını sarmak için bölgede ve Muzafferabad'da ev, okul, hastane ve cami gibi yapılar inşa etmişti. Bu yapılar arasında yer alan Osmanlı Camisi, hali hazırda başkentin sembolü haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, başbakanlığı sırasında, 2009'da açılan Osmanlı Camisi, Azad Cammu ve Keşmir yönetim binalarının merkezinde yer alıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin ibadet edebildiği cami kompleksi içinde otopark, dinlenme alanları, okul, spor salonu, konferans salonları ve yönetim binalarının da yer aldığı 53 bina bulunuyor.

Keşmirli siyasetçi Tarık Mahmud Butt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kompleks içinde depremde tamamen yıkılan Keşmir hükümet toplantılarının yapıldığı hükümet konağının da bulunduğunu belirterek, "Caminin renginin kırmızı olmasını istedik. Bu renk bizim Türklerle kan bağımızı sembolize ediyor. Erdoğan açılışın ardından buraya bir ağaç dikti. Bugün büyük bir ağaç haline geldi. Bu ağaç da bize Erdoğan'ın zor zamanlarımızda Keşmir'e olan sevgisi ve yardımını hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Türk kurumları Keşmir'de evsiz kalanlar için yeni evler de inşa etti. 14 yıldır bu evlerden birinde yaşayan Sadakat Ali, Türkiye'nin yardımlarıyla hayatlarını yeniden kurduklarını belirterek, "Evim tamamen yıkılmıştı. Annem ve iki kız kardeşim enkaz altında kaldı. Türkiye'nin yardımıyla evimizi, işimizi ve hayatımızı yeniden kurduk." diye konuştu.

Kentte deprem sonrası bozulan su hatlarını da Türkiye yeniledi.

Depremin ardından bölgeye gelen yabancı kurtarma ekipleri, Keşmir ekonomisinin de yeniden canlanmasını sağlamıştı.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa ve Rehabilitasyon Kurumu (ERRA), bölgeye gelen kurtarma ekipleri ve yardım kuruluşlarında görev yapan yabancıların bölgede kaldığı otelleri, aldıkları meşhur Keşmir kumaşları ve el yapımı ürünlerini ülkelerinde tanıtmasının ardından birçok yabancı bölgeye turist olarak gelmişti.

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azad cammu ve keşmir keşmir depremi Muzafferabad

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