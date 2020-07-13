Azalan antikorlar aşı umudunu frenledi

Bu da söz konusu kişilerin yeniden enfekte olabilecekleri anlamına geliyor.Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının seyri ve vücudun bağışıklığına ilişkin daha fazla bilgi edinmek, aynı zamanda aşı çalışmalarında da ilerleme sağlanabilmesi için antikor araştırmalarını sürdürüyor. Ancak Almanya'da iyileşen korona hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, COVID-19'a karşı etkili bir aşı bulunabileceği ümitlerini azalttı.

Münih Schwabig Hastanesi Enfektoloji Bölümü Başhekimi Clemens Wendtner, Ocak ayı sonunda hastanelerinde tedavi gören ve iyileşen COVID-19 hastalarına yapılan yeni testlerde hastaların vücudunda oluşan antikor sayısının azaldığın tespit ettiklerini söyledi. Wendtner, "Sadece yüksek güvenlikli bir laboratuvarda yapılan bu çok özel testte dokuz hastadan dördünde nötralize edici antikorların azaldığını gördük" şeklinde konuştu.

Bu araştırma sonucunun uzun süreli bağışıklık ve aşı stratejilerinde ne tür etkiler yaratacağına ilişkin konuşmanın ise şimdilik spekülatif olacağını ifade eden Wendtner, klinik deneylerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Wendtner, ancak elde ettikleri bu sonucun, hastalığı atlatanların yeniden enfekte olabileceklerini, bunun da takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.