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Azalan antikorlar aşı umudunu frenledi

13.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Almanya'da ilk korona hastalarında yapılan yeni kan testleri, bu hastaların ürettiği antikorların sayısının azaldığını gösterdi.

Azalan antikorlar aşı umudunu frenledi

Bu da söz konusu kişilerin yeniden enfekte olabilecekleri anlamına geliyor.Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının seyri ve vücudun bağışıklığına ilişkin daha fazla bilgi edinmek, aynı zamanda aşı çalışmalarında da ilerleme sağlanabilmesi için antikor araştırmalarını sürdürüyor. Ancak Almanya'da iyileşen korona hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, COVID-19'a karşı etkili bir aşı bulunabileceği ümitlerini azalttı.

Münih Schwabig Hastanesi Enfektoloji Bölümü Başhekimi Clemens Wendtner, Ocak ayı sonunda hastanelerinde tedavi gören ve iyileşen COVID-19 hastalarına yapılan yeni testlerde hastaların vücudunda oluşan antikor sayısının azaldığın tespit ettiklerini söyledi. Wendtner, "Sadece yüksek güvenlikli bir laboratuvarda yapılan bu çok özel testte dokuz hastadan dördünde nötralize edici antikorların azaldığını gördük" şeklinde konuştu.

Bu araştırma sonucunun uzun süreli bağışıklık ve aşı stratejilerinde ne tür etkiler yaratacağına ilişkin konuşmanın ise şimdilik spekülatif olacağını ifade eden Wendtner, klinik deneylerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Wendtner, ancak elde ettikleri bu sonucun, hastalığı atlatanların yeniden enfekte olabileceklerini, bunun da takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çinli bilim insanlarının Nature Medicine adlı bilim dergisinde iki ay önce yayımlanan araştırmasında da semptom göstermeyen hastalarda antikorların güçlü şekilde gerilediği, belirti gösteren hastalarda ise antikor değerlerinin azaldığının görüldüğüne işaret edilmişti. Araştırmada az belirti gösteren hastalarda da daha az antikor oluştuğu ve zayıf bir bağışıklık geliştiğine dikkat çekilmişti.

Hastalıklara yol açan virüsler insanlara bulaştığında, vücut kan ve dokularda yaşayan antikor adlı moleküller üretiyor ve bu antikorlar da vücudu önceden uyararak koruma sağlıyor. Koronavirüs bulaşan ve iyileşen hastalar üzerinde de vücudun nasıl antikor ürettiğine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Yıl sonuna kadar aşı bulunur mu?

Öte yandan merkezi Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji firması BioNTech aşı araştırmalarını sürdürüyor. Amerikalı ilaç şirketi Pfizer'le araştırmalarını sürdüren BioNTech'in direktörü Uğur Şahin, geçen Cumartesi günü Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, bu yılın sonunda lisans almak için başvuruda bulunmalarının mümkün olduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar aşının geliştirilmiş olabileceğini beliren Şahin, aşı piyasaya çıkmadan önce 300 milyon doz üretilebileceğini ve 2021 yılının sonuna kadar da bir milyar doza ulaşabileceğini dile getirdi.

Almanya'da Tübingen Üniversite Hastanesi'nde de aşı çalışmaları devam ediyor. Klinik testleri yapılan aşı çalışmalarında denek olmak için 4 bin gönüllünün başvurduğu açıklandı. Tübingen merkezli biyoteknoloji firması CureVac'ın geçen Haziran ayında başlayan araştırmasında mRNA bazlı aşılar üzerinde çalışıyor. COVID-19 hastalığına karşı geliştirilen aşıda da kullanılan mRNA, vücudun protein üretiminde rol oynayan bir tür haberci molekül.

Fransız epidemiyolojist ve Fransız hükümetinin danışmanı Arnaud Fontanet ise bu yılın sonuna kadar yeni tip koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirilebileceğini düşünmüyor. Aşı geliştirilmesinin yıllar alabileceğini ifade eden Fontanet, insanlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve pandemiyi ciddiye almaları uyarısında bulundu.

"2021'den önce etkili bir aşı bulunabilirse çok şaşırırım" diyen Fontanet, korona krizinin uzun süre devam edeceğini ve bu virüsle yaşamak zorunda kalınacağını da sözlerine ekledi.

dpa,AFP,Reuters/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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