KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - FAHRİ HANER - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Kamil Kılıç, listesindeki ihtiyar heyeti üyelerinin "birinci aza seçilebilmek için çekişmesi" iddiasıyla rakip muhtar adayının heyetinden daha az oy alması nedeniyle yalnız kaldı.
Gölcük ilçesi Düzağaç Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Kamil Kılıç'ın azaları, en yakın rakibinin azalarından daha az oy aldı.
Böylece İlçe Seçim Kurulu, en fazla oy alan ikinci muhtar adayının listesindeki heyetin, mahallenin yeni ihtiyar heyeti üyesi olmasına karar verdi.
Muhtar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında mahallenin kurucu muhtarı olarak göreve başladığını, 31 Mart'ta da 4. kez muhtar olarak seçildiğini söyledi.
- "Benimle beraber çalışan azalarım az oy aldığı için seçilemedi"
Seçime 4 asil, 4 yedek olmak üzere 8 aza adayıyla hazırlandığını anlatan Kılıç, "Diğer adayımızın azaları, benim listemdekilerden daha fazla oy alması neticesinde benim azalarım olarak bana yönlendirildi. Benimle beraber çalışan azalarım az oy aldığı için seçilemedi." dedi.
Kılıç, muhtarlık seçimlerinde vatandaşların beğenmedikleri azaların listedeki isimlerini çizerek heyete girmemesini isteyebildiklerini, bu seçimlerde de kendi azalarının rakip azalardan az oy alması nedeniyle seçilemediğini dile getirdi.
Kendisinin her sıradaki heyet üyesine eşit mesafede olduğunu anlatan Kılıç, "Benim heyetimden hiçbir üye seçilemedi. Benim listemdeki arkadaşlarım kendi aralarında anlaştılarsa bilemiyorum, birinci veyahut ikinci olayım diye. Diğer seçmenlere ulaştılar mı seçilebilmek için bilemiyorum. 'Ayşe'nin, Ahmet'in listedeki ismini çiz, ben öne geçeyim.' diye, bu da olabilir. Belki bu nedenle sonuç böyle çıkmış olabilir."
Kılıç, seçimlerin bittiğini, rakiplik durumunun olmadığını belirterek, yeni seçilen heyet ile mahallelerine hizmet edeceklerini söyledi.
- "Biz de şaşırdık"
Kılıç'ın rakiplerinden en fazla oyu alan muhtar adayının listesinden ihtiyar heyetine üye seçilen 40 yaşındaki Gürkan Işıkal, seçimlerde aza olarak seçilen seçilmeyen herkesin mahallenin insanı olduğunu belirterek, mahalleleri için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.
Mahallenin ihtiyar heyetine seçildiğini ilk duyduğunda şaşırdığını ifade eden Işıkal, "İlk defa böyle bir durum oldu herhalde, biz de şaşırdık. Mahallemiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.
Muhtar Kılıç'ın ihtiyar heyetinde ilk sırada olan 50 yaşındaki Şevval Yakut, seçimlerde kendisinin rakip azalardan daha az oy aldığını öğrendiğini ve buna çok şaşırdığını ifade ederek, "Bir aza yakını diğer azaların üzerini çizer. Dolayısıyla bu azanın aldığı oy diğerlerinden daha fazla çıkar. Burada oy veren kişi tek isim bırakır, bir iki oy bu şekilde fazla oy olur. Dolayısıyla siz seçilen birinci aza olursunuz. Bunu vatandaş belirlemiş olur." dedi.
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