Seçime 4 asil, 4 yedek olmak üzere 8 aza adayıyla hazırlandığını anlatan Kılıç, "Diğer adayımızın azaları, benim listemdekilerden daha fazla oy alması neticesinde benim azalarım olarak bana yönlendirildi. Benimle beraber çalışan azalarım az oy aldığı için seçilemedi." dedi.

Muhtar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında mahallenin kurucu muhtarı olarak göreve başladığını, 31 Mart'ta da 4. kez muhtar olarak seçildiğini söyledi.

Kılıç, muhtarlık seçimlerinde vatandaşların beğenmedikleri azaların listedeki isimlerini çizerek heyete girmemesini isteyebildiklerini, bu seçimlerde de kendi azalarının rakip azalardan az oy alması nedeniyle seçilemediğini dile getirdi.

Kendisinin her sıradaki heyet üyesine eşit mesafede olduğunu anlatan Kılıç, "Benim heyetimden hiçbir üye seçilemedi. Benim listemdeki arkadaşlarım kendi aralarında anlaştılarsa bilemiyorum, birinci veyahut ikinci olayım diye. Diğer seçmenlere ulaştılar mı seçilebilmek için bilemiyorum. 'Ayşe'nin, Ahmet'in listedeki ismini çiz, ben öne geçeyim.' diye, bu da olabilir. Belki bu nedenle sonuç böyle çıkmış olabilir."

Kılıç, seçimlerin bittiğini, rakiplik durumunun olmadığını belirterek, yeni seçilen heyet ile mahallelerine hizmet edeceklerini söyledi.

- "Biz de şaşırdık"

Kılıç'ın rakiplerinden en fazla oyu alan muhtar adayının listesinden ihtiyar heyetine üye seçilen 40 yaşındaki Gürkan Işıkal, seçimlerde aza olarak seçilen seçilmeyen herkesin mahallenin insanı olduğunu belirterek, mahalleleri için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.