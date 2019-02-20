Aydın'ın Söke ilçesindeki Azap Gölü, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak kabul edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay başkanlığında Mahalli Sulak Alan Toplantısı gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teklifin ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Azap Gölü'nü, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak ilan etti.
Su kuşlarının yaşaması ve üremesi için doğal ortam sağlayan gölün sulak alanların başında geldiği aktarılan açıklamada, Azap Gölü'nün, nesli tehlike altında bulunan "Saz Kedisi" ile 2019 yılı kış ortası sayımlarına göre 19 farklı türden kuşa ev sahipliği yaptığının belirlendiği kaydedildi.
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