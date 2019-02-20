HABER

Azap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesindeki su kuşlarının yaşaması ve üremesi için doğal ortam sağlayan sulak alanların başında gelen Azap Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildi.

Azap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildi

Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesindeki su kuşlarının yaşaması ve üremesi için doğal ortam sağlayan sulak alanların başında gelen Azap Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildi.
Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu, kirliliği ile sürekli gündeme gelen Azap Gölü'nü ve buradaki canlı yaşamı korumak için 2 yıl önce harekete geçti. Komisyon, 8 Ağustos 2017 tarihinde, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay başkanlığında yaptığı toplantıda, Azap Gölü'nün ilgili makamlara sulak alan olarak önerilmesine karar verdi. Bu yönde hazırlanan raporun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü devreye girdi. Genel Müdürlük, raporların incelemesini tamamladıktan sonra 2019 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları'na göre ülkede nesli tehlike altında bulunan saz kedisi ile 19 farklı türden 388 su kuşuna ev sahipliği yaptığı belirlenen Azap Gölü'nü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil etti. Bu karar, yazıyla ilgili kurumlara da tebliği edildi.
DOĞASEVERLERİ SEVİNDİRDİ
Karar, başta EKODOSD üyeleri olmak olmak üzere doğaseverleri ve yöre halkını sevindirdi. Doğal ve kültürel kaynak değerleriyle Aydın bölgesinde yapılacak ekoturizm etkinlikleri için çok önemli olan Azap Gölü'nün 'Ulusal Sulak Alan' olarak tescil edilmesinin mutluluk verici olduğuna dikketi çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, emeği geçen herkese teşekkür etti. Aydın bölgesinin en önemli sulak alanlarından biri olan Azap Gölü'nün, biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yaptığını anlatan Sürücü, "Azap Gölü, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nın ve 12 İyon kentinden biri olan Myus'un hemen yanı başında. Hazırlanacak yönetim planından sonra, koruma kullanma dengesi gözetilerek yapılacak ekoturizm faaliyetleri sayesinde Yeşilköy ve Avşar kırsal mahallerinde yaşayan yöre insanlarına ve Aydın turizmine önemli katkısı olacaktır. Birçok kuş türünün ürediği Azap Gölü aynı zamanda, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan tepeli pelikanların önemli beslenme alanını, nesli tehlike altında bulunan akkuyruklu kartal ve saz kedisinin de üreme ve beslenme alanını oluşturuyor. Göl kıyısında Myos Antik Kenti'ne ait kaya mezarları, Bizans Dönemi'ne ait Karyes Manastırı gibi geçmiş uygarlıklardan kalan tarihi değerler bulunuyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Azap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildiAzap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildiAzap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildiAzap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildi

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği
Kışladaki ağaçlara kompost gübre ile can verdiler Kışladaki ağaçlara kompost gübre ile can verdiler 
Manisa’da 100 kilogramlık yayın balığı yakalandıManisa’da 100 kilogramlık yayın balığı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.