'Azar Azar' şarkısının sahibi Faruk K şimdi ne yapıyor? Hangi dizide rol aldı?

90’lı yılların en meşhur grubu Birkaç İyi Adam grubuyla tanıdığımız Faruk K, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü mezunudur. Şarkıcı Faruk Kurukaya, bilinen sahne ismiyle Faruk K, 2001 yılında Azar Azar şarkısıyla yakaladığı çıkışın ardından çok uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda çıkardığı albümlerle aynı başarıyı sürdüremeyen Faruk K, 2021 yılında Sezen Aksu’nun ‘Hadi Bakalım’ şarkısını coverladı ve TikTok gündemine bomba gibi düştü. Şarkının bir kısmına dostu Demet Akalın’ın eşlik etmesi üzerine TikTok’ta toplam 73 milyon izlenmeye ulaştı.

FARUK K 20 YILDIR NEREDE?

Asıl mesleği şarkı söylemek olan Faruk K, 2001-2007 yılları arasında yönetmen olarak Demet Akalın (Mantık Evliliği), Zeynep Mansur (Katlanamam), Zeynel Aba (Kipriya), Ebru Şimşek (Ağır Takılalım), Yelda Başaran (Öp Diyemem, Kısmet Değilmiş), Özlem Cevher (Sen Anlarsın, Leyla) kliplerini çekti. Aynı zamanda 2002 yılında Honki Ponki, 2005 yılında Enerji, 2008 yılında Aşk Tek Yön ve Kalbimin Sesi albümlerini çıkardı.

2012 yılında dönemin en popüler dizisi olan İşler Güçler’de konuk oyuncu olarak yer aldı. Oyunculuk kariyerini 2017 yılında vizyona giren Aşka Geldik filminde devam ettirdi. Aynı zamanda 2016 yılında aynı isimle yeni bir şarkı çalışması yaptı.

FARUK K ALBÜMLERİ

Azar Azar (2001)

Honki Ponki (2002)

Enerji (2005)

Aşk Tek Yön (2008)

Kalbimin Sesi (2009)

Fark (2011)

FARUK K MÜZİK VİDEOLARI