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Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

06.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Azar, son zamanların revaçta olan tanışma ve sohbet uygulamalarından biri. Binlerce kullanıcıya erişmiş olan uygulama, kullanıcılarına yeni tanıştıkları insanlarla görüntülü sohbet etme imkanı sağlıyor. Farklı ülkelerden insanlarla da tanışabilmenize olanak veren uygulamada açmış olduğunuz hesabı silmek için bazı adımları takip etmeniz gerekiyor. İşte Azar hesap silme ile ilgili detaylar...

Son derece hızlı bir biçimde popüler uygulamalardan biri haline gelen Azar, dünyanın pek çok ülkesinde en çok kullanılan sosyal platform haline geldi. Uygulama içerisinde tanıştığınız kişilerle hem ücretsiz bir biçimde mesajlaşabilmenize hem de görüntülü konuşmalar yapabilmenize imkan veren Azar'ın çeşitli eklentileri de bulunuyor. Ancak tüm özelliklerine rağmen Azar hesabınızı silmek istemeniz mümkün. Yazımızın devamını inceleyerek "Azar hesap silme nasıl yapılır? Kalıcı bir biçimde hesap kapatma için ne yapmak gerekir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Azar Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Azar hesap kapatma işlemi için iki farklı yol olduğundan bahsedilebilir. Hesabınızı, uygulamanın içerisinden silebileceğiniz gibi Azar'ın internet sitesi üzerinden de silebilirsiniz. Azar uygulaması hesap silme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan ayarlar simgesine dokunun.

Görsel 2

  • Açılan menü içerisinde "Azar Hakkında" ibaresini bulun ve bu ibareye tıklayın.

Görsel 3

  • Bu işlemden sonra karşınıza çıkan ekranda "Hesabı Sil" ibaresine dokunun.
    Görsel 4

  • "Hesabı Sil" ibaresine tıkladıktan sonra işleminizin doğruluğunu onaylayabilmek için uygulama sizden yeniden şifrenizi girmenizi isteyecektir. Şifrenizi de girdikten sonra Azar hesabınız kalıcı olarak silinecektir.
  • Azar hesap silme iPhone ya da Android fark etmeksizin uygulama içerisinden bu şekilde gerçekleştirilebilir.
  • Hesabınızı sildiğinizde kullanıcı verilerinize yeniden erişim sağlayamayacağınızı unutmamalısınız. Dolayısıyla hesabınızda bulunan tüm arkadaşlarınız, iletileriniz ve satın aldığınız değerli taşlar kalıcı bir biçimde yok olacaktır.
  • Eğer, uygulama içerisinde kullandığınız bir abonelik hizmeti varsa hesabınızı sildiğinizde bu aboneliğin şartları ortadan kalkmayacaktır. Aboneliğinizi silmek için ayrıca Google Play ya da App Store üzerinden aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.

Azar Hesabı E-Mail ile Nasıl Silinir?

Azar görüntülü sohbet hesap silme işlemi için kullanabileceğiniz yöntemlerden biri de Azar Destek ekibine göndereceğiniz kısa bir e-maildir.

  • Azar Destek ekibiyle iletişime geçmek için help@azarlive.com adresini kullanabilirsiniz.
  • Göndereceğiniz mailin konu kısmına "Hesap Silme İsteği" gibi durumu kısaca özetleyen bir ibare yazabilirsiniz.
  • Maili göndereceğiniz e-mail adresinizin, Azar uygulaması içerisinde kullandığınız mail adresi olmasına dikkat edin. Gönderdiğiniz mailde, Azar hesabınızı silme isteğinizi belirtin.
  • Azar hesabınızı silme konusunda sorun yaşadığınız takdirde de Azar Destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Azar hesap silme linki üzerinden uygulamanın internet sitesinde verilen detaylara ulaşabilirsiniz.
  • Android cihazlarınızda hesap silme işlemi hakkında detaylara ulaşabilmek için TIKLAYINIZ.
  • Apple cihazlarınızda hesap silme işlemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için TIKLAYINIZ.

Azar Hesap Silme İşleminden Önce Bilinmesi Gerekenler

Azar hesap silme işlemini gerçekleştirmeden önce hatırlanması gereken bazı noktalar yer alıyor.

  • Azar hesap silme işlemi, hesabınızın kalıcı olarak silinmesine neden olur. Bu nedenle bu işlemden sonra, profilinizde bulunan tüm mesajlar ve gemler kaybolacaktır. Aynı şekilde Azar referans kodu kullanarak uygulamaya kaydını gerçekleştirdiğiniz kişilerden gelen ödüller de kalıcı bir biçimde silinecektir.
  • Pek çok uygulamada hesap silme işleminden sonra belli bir süre içerisinde tekrar giriş yapıldığında hesap yeniden aktif hale getirilebiliyor. Ancak Azar uygulamasında böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla Azar hesabınızı sildikten yeniden aktif hale getirebilmenizin hiçbir olanağı bulunmuyor. Bu nedenle hesabınızı silme işlemini gerçekleştirmeden kararınızı yeniden gözden geçirip emin olmalısınız. Çünkü, bu işlemden sonra geri dönüş mümkün değil. Nitekim hesap silme işleminizi gerçekleştirirken uygulama size bu konularda uyarılarda bulunacak ve bu durumların farkında olduğunuzu onaylamanızı isteyecektir.
  • Hesabınızı silmeden önce yedekleme yaparak iletilerinizi kurtarabilirsiniz. Azar uygulaması, değerli taşlar ya da ödüller gibi ekstra eşyaları yedeklemenize izin vermese de silme işlemi sırasında iletilerinizi yedeklemeye imkan tanıyor.
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