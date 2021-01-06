Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Son derece hızlı bir biçimde popüler uygulamalardan biri haline gelen Azar, dünyanın pek çok ülkesinde en çok kullanılan sosyal platform haline geldi. Uygulama içerisinde tanıştığınız kişilerle hem ücretsiz bir biçimde mesajlaşabilmenize hem de görüntülü konuşmalar yapabilmenize imkan veren Azar'ın çeşitli eklentileri de bulunuyor. Ancak tüm özelliklerine rağmen Azar hesabınızı silmek istemeniz mümkün. Yazımızın devamını inceleyerek "Azar hesap silme nasıl yapılır? Kalıcı bir biçimde hesap kapatma için ne yapmak gerekir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Azar Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Azar hesap kapatma işlemi için iki farklı yol olduğundan bahsedilebilir. Hesabınızı, uygulamanın içerisinden silebileceğiniz gibi Azar'ın internet sitesi üzerinden de silebilirsiniz. Azar uygulaması hesap silme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan ayarlar simgesine dokunun.

Açılan menü içerisinde "Azar Hakkında" ibaresini bulun ve bu ibareye tıklayın.

Bu işlemden sonra karşınıza çıkan ekranda "Hesabı Sil" ibaresine dokunun.



"Hesabı Sil" ibaresine tıkladıktan sonra işleminizin doğruluğunu onaylayabilmek için uygulama sizden yeniden şifrenizi girmenizi isteyecektir. Şifrenizi de girdikten sonra Azar hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Azar hesap silme iPhone ya da Android fark etmeksizin uygulama içerisinden bu şekilde gerçekleştirilebilir.

Hesabınızı sildiğinizde kullanıcı verilerinize yeniden erişim sağlayamayacağınızı unutmamalısınız. Dolayısıyla hesabınızda bulunan tüm arkadaşlarınız, iletileriniz ve satın aldığınız değerli taşlar kalıcı bir biçimde yok olacaktır.

Eğer, uygulama içerisinde kullandığınız bir abonelik hizmeti varsa hesabınızı sildiğinizde bu aboneliğin şartları ortadan kalkmayacaktır. Aboneliğinizi silmek için ayrıca Google Play ya da App Store üzerinden aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.

Azar Hesabı E-Mail ile Nasıl Silinir?

Azar görüntülü sohbet hesap silme işlemi için kullanabileceğiniz yöntemlerden biri de Azar Destek ekibine göndereceğiniz kısa bir e-maildir.