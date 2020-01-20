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  4. Azerbaycan 20 Ocak Katliamı Fotoğraf Sergisi Galeri Yeniyüzyıl’da

Azerbaycan 20 Ocak Katliamı Fotoğraf Sergisi Galeri Yeniyüzyıl’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da 20 Ocak 1990 tarihinde meydana gelen ve 156 kişinin şehit olması, 611 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan 20 Ocak katliamının fotoğraflarından oluşan bir sergi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde açıldı.

Azerbaycan’da 20 Ocak 1990 tarihinde meydana gelen ve 156 kişinin şehit olması, 611 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan 20 Ocak katliamının fotoğraflarından oluşan bir sergi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde açıldı. Serginin açılışında konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, “Merhum Haydar Aliyev’in, ‘Bir millet iki devlet’ ve Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ şeklindeki sözleri bizlere bugün de rehberlik etmektedir” dedi.
Galeri Yeniyüzyıl’da düzenlenen 20 Ocak Katliamı Sergisi’nin açılışına Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev’in yanı sıra, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, 20 Ocak katliamının Azerbaycan tarihinin en hüzünlü günlerinden birisi olduğuna işaret ederek, “Bugün Azerbaycan’da 20 Ocak Faciasının 30’uncu yıldönümü anılmaktadır ve milyonlarca insan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sabahın erken saatlerinden başlayarak etkinliklere katılmışlardır. Bizim bugün burada olmamız çok önemlidir. Sayın Mütevelli Heyet Başkanımıza ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu acılı günümüzde bizim yanımızda oldunuz ve 20 Ocak faciasını bizimle beraber andınız” dedi. Kendisinin Başkonsolos olarak 3 buçuk yıldır İstanbul’da görev yaptığını ifade eden Hacıyev, Türk halkının Azerbaycan ile ilgili hangi konu olursa olsun hep yanlarında olduğunun altını çizerek, “Tarih boyunca bu böyle olmuş. Merhum Haydar Aliyev’in ‘Bir millet iki devlet’ ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ şeklindeki veciz sözleri bugüne dek bizlere hep rehberlik etmiştir. Bizlerin yanında olduğunuz ve bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.
“Azerbaycan halkının direnişi özgürlük getirdi”
Sergi açılışında konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya, 20 Ocak’ta yaşanan katliamın Azerbaycan halkının daha fazla özgürlük ve bağımsızlık için direnmesine yol açtığını belirterek şöyle konuştu: “Katliamın ertesi günü 1 milyon Azerbaycanlı azatlık meydanında toplandı. Bu direniş özgürlüğün kilidini açtı. Kanlı geceden 1 yıl 9 ay sonra 18 ekim 1991’de Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. Bu nedenle Azerbaycan’ın bağımsızlığına giden yolda 20 Ocak katliamı önemli bir yere sahiptir. Ne yazıktır ki bu katliamın sorumlularından dönemin SSCB Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov Nobel barış ödülünü alırken, ‘siyasi hayatımın en büyük yanlışıydı’ diyerek hatasını da itiraf etmiştir. Vatanını canından çok seven Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz.”
“Azerbaycan ve Türk halkı birdir”
Uzun yıllar Azerbaycan’da görev yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay ise Azerbaycan’la Türkiye’nin tek millet olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Yoktur birbirimizden farkımız. Hür doğduk, hür yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız. Bizim gönlümüz sizin yuvanız. Biz biriz bütünüz. Biz bütün dünyaya insanlık nedir onu göstermek, zalime dur demek, mazlumun elinden tutup kaldırmak için kendini görevli sayan bir milletiz. Rabbim Azerbaycan’a ve oradaki kardeşlerimize bir daha böyle bir gün göstermesin. Son gamlı gününüz, son hüzünlü gününüz 20 ocak olsun. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.”

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