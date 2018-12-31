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Azerbaycan 2019'a coşkuyla girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 23:59 | Son Güncelleme

Azerbaycan 2019'a coşkuyla girdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Yeni yıl için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de, yeni yıl coşkusu yaşandı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'a toplanan binlerce Bakülü, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni yıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

2018'in başarılı bir yıl olduğunu belirten Aliyev, yıl içerisinde 16 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdiğini, Azerbaycan'ı da 16 devlet başkanının ziyaret ettiğini belirtti.

Aliyev, dünyada gerginlik ve risklerin arttığını, Azerbaycan'ın ise istikrarlı bir ülke olduğunu kaydetti.

Dağlık Karabağ sorunundan da bahseden Aliyev, sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi, işgalci güçlerin kayıtsız şartsız Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Aliyev, sorunun barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını, bunun yanında ordunun askeri gücünü artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Yıl içerisinde, Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru'nun bir kolu olan TANAP'ın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Aliyev, "Bu bizim tarihi başarımızdır. Azerbaycan halkı bundan sonra uzun yıllar bu projelerden faydalanacaktır." dedi.

Aliyev, bundan sonra da Azerbaycan'ın kalkınması ve halkın refahının artması için çalışacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İlham Aliyev yeni yıl

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