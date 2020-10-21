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  4. Azerbaycan, 400 Ermeni askerinin bulunduğu taburu yerle bir etti

Azerbaycan, 400 Ermeni askerinin bulunduğu taburu yerle bir etti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Ermenistan’a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556’ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, 400 Ermeni askerinin bulunduğu taburu yerle bir etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği aktarıldı.

AĞIR KAYIPLAR VEREREK GERİ ÇEKİLİYOR

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.

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63 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 63 kişi hayatını kaybetti, 292 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 21 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 63 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 292 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1981 ev, 90 apartman ve 386 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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