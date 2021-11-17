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Azerbaycan: "7 Askerimizi Kaybettik"

17.11.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmalarda 10 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti

Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmalarda 10 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çatışmalarda 10 askerin de yaralandığı belirtildi.

İki ülke arasındaki sınırda yaşanan çatışmalar Rusya’nın da uyarısı üzerine sona erdi. Ancal çatışmalarda her iki ülke tarafından da can kayıpları yaşandı. Dün yaşanan çatışma geçen yıl iki ülke arasında yaşanan savaşın ardından görülen en sert çatışma oldu.

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