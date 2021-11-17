Azerbaycan: "7 Askerimizi Kaybettik"

Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmalarda 10 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çatışmalarda 10 askerin de yaralandığı belirtildi.

İki ülke arasındaki sınırda yaşanan çatışmalar Rusya’nın da uyarısı üzerine sona erdi. Ancal çatışmalarda her iki ülke tarafından da can kayıpları yaşandı. Dün yaşanan çatışma geçen yıl iki ülke arasında yaşanan savaşın ardından görülen en sert çatışma oldu.

