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Azerbaycan Ağdam’a Girerken Ermenistan’da Siyasi Kriz Sürüyor

20.11.2020 19:32 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Ağdam’a Girerken Ermenistan’da Siyasi Kriz Sürüyor

Ağdam; Dağlık Karabağ'ın dışında Ermeni güçlerinin çekilmeyi kabul ettiği üç bölgeden ilki

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ çatışmasını sona erdirmek için geçen hafta Rusya'nın arabuluculuğunu yaptığı ateşkes anlaşmasında kararlaştırıldığı üzere, ordu birliklerinin Ağdam bölgesine girdiğini duyurdu.

Ağdam; Dağlık Karabağ'ın dışında Ermeni güçlerinin çekilmeyi kabul ettiği üç bölgeden ilki. Ermeni kuvvetleri, Kelbecer bölgesinden 25 Kasım'da ve Laçin’den de 1 Aralık'ta çekilecek.

Bu üç bölge yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın elindeydi.

Ermeni ayrılıkçılar, altı hafta süren çatışmada Azerbaycan tarafından ele geçirilen Dağlık Karabağ topraklarının, tarihi Şuşa şehri dahil olmak üzere, bazı kısımlarının kontrolunu bırakmayı da kabul etti.

Anlaşmanın temel hükümleri, Ermeni kuvvetlerinin tamamen geri çekilmesi ve Rus barış güçlerinin bölgeye derhal konuşlandırılmasını öngörüyor.

Ancak, Azerbaycan içinde yer alsa da etnik olarak Ermeni yerleşim bölgesi olan Dağlık Karabağ'ın statüsü hala çözülmüş değil.

Yüzlerce kişinin ölümüne neden olan altı haftalık çatışmayı sona erdiren ateşkes, Bakü'de zafer olarak kutlandı; ancak Ermenistan'da protestolarla karşılandı. Binlerce kişi Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmek için sokaklara çıktı.

İstifa çağrılarını kabul etmeyen Paşinyan ise, Ermenistan’ın istikrarını sağlamayı amaçladığı eylem planını Çarşamba günü açıkladı.

Ermenistan’da savunma bakanı da değişti

Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanı, ateşkes nedeniyle hükümete yönelik yaygın eleştirilerin ardından Cuma günü yeni bir savunma bakanı atadı.

Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan kararnamelere göre, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 2018'in Mayıs ayından bu yana savunma bakanı olan Davit Tonoyan'ı görevden aldı ve yerine 1999'dan 2000'e kadar bu görevi yürüten Vagharşak Harutyunyan'ı getirdi.

Kararnamelerden önce Ermeni gazetesi Aravot, Tonoyan’ın istifasını sunduğunu duyurmuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da Dağlık Karabağ'da ilan edilen ateşkesin Azerbaycan'a toprak kazandırması sonrasında yaşanan siyasi kriz nedeniyle Pazartesi günü görevinden istifa etmişti.

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