Azerbaycan Ağdam’a Girerken Ermenistan’da Siyasi Kriz Sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ çatışmasını sona erdirmek için geçen hafta Rusya'nın arabuluculuğunu yaptığı ateşkes anlaşmasında kararlaştırıldığı üzere, ordu birliklerinin Ağdam bölgesine girdiğini duyurdu.

Ağdam; Dağlık Karabağ'ın dışında Ermeni güçlerinin çekilmeyi kabul ettiği üç bölgeden ilki. Ermeni kuvvetleri, Kelbecer bölgesinden 25 Kasım'da ve Laçin’den de 1 Aralık'ta çekilecek.

Bu üç bölge yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın elindeydi.

Ermeni ayrılıkçılar, altı hafta süren çatışmada Azerbaycan tarafından ele geçirilen Dağlık Karabağ topraklarının, tarihi Şuşa şehri dahil olmak üzere, bazı kısımlarının kontrolunu bırakmayı da kabul etti.

Anlaşmanın temel hükümleri, Ermeni kuvvetlerinin tamamen geri çekilmesi ve Rus barış güçlerinin bölgeye derhal konuşlandırılmasını öngörüyor.

Ancak, Azerbaycan içinde yer alsa da etnik olarak Ermeni yerleşim bölgesi olan Dağlık Karabağ'ın statüsü hala çözülmüş değil.

Yüzlerce kişinin ölümüne neden olan altı haftalık çatışmayı sona erdiren ateşkes, Bakü'de zafer olarak kutlandı; ancak Ermenistan'da protestolarla karşılandı. Binlerce kişi Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmek için sokaklara çıktı.