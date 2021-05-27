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Azerbaycan Altı Ermeni Askerini Esir Aldı

27.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan altı Ermeni askerini Perşembe sabahı erken saatlerde esir aldı. Her iki ülkenin savunma bakanlıkları da haberi doğruladı

Azerbaycan Altı Ermeni Askerini Esir Aldı

Azerbaycan altı Ermeni askerini Perşembe sabahı erken saatlerde esir aldı. Her iki ülkenin savunma bakanlıkları da haberi doğruladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni askerlerini Azeri topraklarına girmekle suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise askerlerinin sınırda Azerbaycan’a komşu doğu Gegharkunik bölgesinde mühendislik çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Ermeni Savunma Bakanlığı esir alınan askerleri geri getirmek için gerekli çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ermenistan bu ay başında Azerbaycan’ı sınırın diğer tarafına asker göndermekle suçlamıştı. Taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar Rusya’nın arabuluculuğunda Kasım ayında yapılan ateşkesin ne kadar hassas olduğunun da göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ateşkes Ermeni güçleri ve Azeri ordusu arasında geçen yıl altı hafta boyunca süren çatışmaların durmasını sağlamıştı.

Bu çatışmalar Bakü’nün, etnik Ermeni güçleri Dağlık Karabağ’da 1990’lardan bu yana kontrol ettikleri topraklardan çıkartmasıyla sonuçlanmıştı.

Azerbaycan Salı günü ise sınırın diğer tarafındaki Ermeni mevzilerine ateş açtığı iddialarını reddetmişti. Ermenistan olayda bir askerinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Rusya ise geçen hafta karşılıklı suçlamaların devam ettiği sınırın yeniden belirlenmesi ve çizilmesi için yardım sağlamayı önermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın danışman ya da arabulucu olarak katıldığı ortak bir Ermeni-Azeri komisyonunun kurulmasını da teklif etmişti.

Moskova, çatışmalarda etnik Ermeniler’in Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresinde 1990'lardan beri kontrol ettikleri topraklardan Azeri birlikleri tarafından sürülmelerinin ardından Kasım ayında ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmuştu.

Ermenistan’da askeri üssü bulunan Rusya bölgeye barış gücü askerleri yollamış ve ateşkesin sağlanmasına yardım etmişti. Ermenistan’la güçlü bağları ve karşılıklı savunma anlaşması olan Rusya, Azerbaycan’la iyi ilişkilerini koruyor.

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