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Azerbaycan asıllı suç örgütü elebaşı Salifov, Antalya'da öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 07:23 | Son Güncelleme

Azerbaycan asıllı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı

Azerbaycan asıllı suç örgütü elebaşı Salifov, Antalya'da öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, "Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. AA'nın haberine göre; cinayet şüphelisi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

(AA)

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