HABER

Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutluyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da bağımsızlığın ilan edilmesinin 28. yıl dönümü kutlanıyor.

28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından bağımsızlık ilan edilen, 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Azerbaycan, 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı.

Azerbaycanlılar, 70 yıl Sovyet yönetimi altında yaşasalar da bir zamanlar Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanıyan bir devlete sahip olduklarını hiçbir zaman unutmadı.

Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayırmadan yaptığı katliam, Azeri halkın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yönetimine olan güvenini tamamen sarsarak, ülkenin bağımsızlığına giden süreci hızlandırdı.

Dönemin parlamento niteliğindeki kurumu olan Azerbaycan Ali Soveti'nde (Yüksek Konsey) 30 Ağustos 1991'de bağımsızlık ilan edilmesi yönünde bildiri kabul edildi. Eylül 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığın ilan edilmesinin tartışıldığı oturumlar yapıldı. Ali Soveti'nce, 18 Ekim 1991'de "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti" oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen belgede, Sovyetler işgalci olarak belirtildi ve Azerbaycan'ın, 1918'de kurulan cumhuriyetin varisi olduğu ilan edildi.

Ali Soveti'nin kararı 29 Aralık 1991'de referanduma götürüldü. Referandumda halkın neredeyse tamamı bağımsızlıktan yana oy kullandı.

Azerbaycan'da 18 Ekim, 1992'den bu yana ulusal bayram olarak kutlanıyor.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Üreticilerden çiğ köftede, kiremit tozu ve ketçap hilesi uyarısıÜreticilerden çiğ köftede, kiremit tozu ve ketçap hilesi uyarısı
Liselilerin 'İstiklal Marşı' klibi tıklanma rekoru kırdıLiselilerin 'İstiklal Marşı' klibi tıklanma rekoru kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan bağımsızlık günü

En Çok Okunan Haberler

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 75 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Saniye saniye takip edildi

Çankırı'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul’da parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Parti binalarına bombalı saldırı hazırlığında yakalandılar

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirilen isimler belli oldu

Tutuklanan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirme

Marmaray seferlerinde aksama!

Marmaray seferlerinde aksama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.