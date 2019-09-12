Azerbaycan Büyükelçiliğinden gala gecesi

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diplomatik hizmetlerinin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle film gösterimi ve gala gecesi düzenledi.
CerModern'de düzenlenen geceye, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, iş insanları, sanatçı, bürokrat ve siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Gala gecesinde 1919 yılında Paris Barış Konferansı'na gönderilmiş Azerbaycan heyetinin mücadelesini anlatan "Ebedi Görev" başlıklı belgesel filminin gösterimi yapıldı.
Yoğun ilgi gösterilen program, yemeğin ardından sona erdi.
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