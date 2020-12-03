Azerbaycan Çatışmalarda 3 Bine Yakın Kayıp Açıkladı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile 44 gün süren çatışmalarda uğradığı askeri kayıpların sayısını açıkladı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, 3 Aralık tarihli açıklamasında Vatanseverlik Savaşı olarak nitelendirdiği çatışma sırasında 2.783 asker ve subayın hayatını kaybettiğini bildirdi ve bu sayıya DNA analiziyle kimlikleri hala tespit aşamasında olan 103 ordu mensubunun dahil olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Bakü'nün Dağlık Karabağ’da 7 bölge ile bazı yerlerin kontrolunu yeniden sağlamasıyla sona eren savaş sırasında 100'den fazla askeri personel hala kayıp ve yaralanan 1.245 asker halen sağlık kuruluşlarında tedavi görüyor.

2 Aralık'ta Ermenistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri Özgür Avrupa Radyosu’na (RFE/RL) savaşta öldürülen 2.718 askerin bedenlerinin sağlık personeli tarafından incelendiğini ve bunlar arasında Azerbaycan askerlerinin olabileceğini belirtti.

Dağlık Karabağ bölgesinin fiili yetkilileri, şu ana kadar savaşta öldürülen 1.741 Ermeni asker ve subayının kimliklerinin tespit edildiğini söylediler.