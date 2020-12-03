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Azerbaycan Çatışmalarda 3 Bine Yakın Kayıp Açıkladı

03.12.2020 21:29 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Çatışmalarda 3 Bine Yakın Kayıp Açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 2.783 asker ve subayın hayatını kaybettiğini; bu sayıya kimlikleri hala tespit edilemeyen 103 ordu mensubunun dahil olduğunu kaydetti

Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile 44 gün süren çatışmalarda uğradığı askeri kayıpların sayısını açıkladı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, 3 Aralık tarihli açıklamasında Vatanseverlik Savaşı olarak nitelendirdiği çatışma sırasında 2.783 asker ve subayın hayatını kaybettiğini bildirdi ve bu sayıya DNA analiziyle kimlikleri hala tespit aşamasında olan 103 ordu mensubunun dahil olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Bakü'nün Dağlık Karabağ’da 7 bölge ile bazı yerlerin kontrolunu yeniden sağlamasıyla sona eren savaş sırasında 100'den fazla askeri personel hala kayıp ve yaralanan 1.245 asker halen sağlık kuruluşlarında tedavi görüyor.

2 Aralık'ta Ermenistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri Özgür Avrupa Radyosu’na (RFE/RL) savaşta öldürülen 2.718 askerin bedenlerinin sağlık personeli tarafından incelendiğini ve bunlar arasında Azerbaycan askerlerinin olabileceğini belirtti.

Dağlık Karabağ bölgesinin fiili yetkilileri, şu ana kadar savaşta öldürülen 1.741 Ermeni asker ve subayının kimliklerinin tespit edildiğini söylediler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı da bugün askerlerinin Dağlık Karabağ'ın önemli şehri Şuşa'nın kontrolunu yeniden kazandığı 8 Kasım'ın her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın arabuluculuğundaki ateşkesle savaşın sona erdiği 10 Kasım'ı Zafer Bayramı ilan etmeye yönelik önceki teklifin, Türkiye'de, aynı günün Atatürk'ü Anma Günü olması nedeniyle yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Dağlık Karabağ, uluslararası arenada Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor; ancak nüfusun çoğunu oluşturan etnik Ermeniler, Azerbaycan yönetimini reddediyor.

Etnik Ermeniler, 1994'te ateşkesle sonuçlanan savaşta, Azerbaycan askerleriyle Azeri sivilleri bölgeden çıkardığından bu yana, Ermenistan'ın desteğiyle kendi idarelerini sürdürüyorlardı.

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