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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "13 köy daha kurtarıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Gubadlı, Hocavend, Cebrayıl ve Zengilan’da 13 köyün kurtarıldığını duyurdu.Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya yönelik başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Gubadlı, Hocavend, Cebrayıl ve Zengilan’da 13 köyün kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya yönelik başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gubadlı ilinin 4, Cebrayıl ilinin 5, Zengilan ilinin 2, Hocavend ilinin 2 köyünün işgalden kurtarıldığı bildirdi.
Aliyev açıklamasında, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend bölgesinin Dolanar, Bünyadlı köyleri, Cebrayıl bölgesinde Dağ Tumas, Nüsüs, Halefli, Minbaşılı, Veyselli köyleri, Zengilan bölgesinin Venedli, Mirzehasanli köyleri ve Gubadlı bölgesinin Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı v Alaqurşaq köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycandır" ifadelerini kullandı.

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