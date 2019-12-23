HABER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptığı büyük haksızlıktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 22:12 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı haksızlık yaptığını, Müslüman bir ülke olduğu için birliğe alınmadığını belirtti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu’nda yayınlanan röportajında Avrupa Birliği ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı haksızlık yaptığını, Müslüman bir ülke olduğu için birliğe alınmadığını belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu’nda yayınlanan röportajında Avrupa Birliği ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Aliyev, “Avrupa Birliği’ne girmek konusundan bahsediyorsak, bu mümkün değil. Tarih de bunu gösteriyor. Hem Avrupa’da yaşanan gelişmeler bunu gösteriyor, hem de Brexit bunu gösteriyor. Artık Avrupa Birliği’nden çıkma çabalarını görüyoruz. Avrupa ülkelerinin yöneticilerinin düşüncelerine baktığımızda Avrupa Birliği’nin büyümesiyle ilgili hiçbir umutları da yok” dedi.
Avrupa Birliği’ne girmek için çabalayan Balkan ülkelerinin ağır bedeller ödediğini belirten Aliyev, "Avrupa Birliği’ne girmek için aday olan Balkan ülkeleri de zor duruma düştü. Çünkü onlara zamanında bazı şartları gerçekleştirdikleri taktirde Avrupa Birliği’ne girmeye hak kazanacaklarını vaat etmişlerdi. Bu ülkeler gereken şartları gerçekleştirdi, hatta bazıları çok zor şartları gerçekleştirdi. Bazıları için bu şartlar büyük kayıplara yol açtı, halk buna karşı çıktı. Ama şimdi Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin liderleri, artık hiçbir ülkeyi Avrupa Birliği’ne kabul etmeyeceklerini ifade ettiklerini söyledi" diye konuştu.

"Türkiye’ye karşı yapılanlar büyük haksızlıktır"
Aliyev, “Bir diğer konu kardeş Türkiye ile ilgilidir. Türkiye’nin gerçekleştirdiği şartlar netice vermedi ve bu büyük bir haksızlıktır. 2000’den itibaren Avrupa Birliği’ne eski Sovyetler Birliği’nden bağımsızlık kazanmış ülkeler dahil oldu. Bu ülkeler Türkiye’den daha fazla mı gelişmiş? Hayır. Avrupa Birliği’ne girmek için Türkiye’den daha fazla mı hazırlıklılar? Tabii ki hayır. Ne için o ülkeleri kabul ettiler ama Türkiye’yi kabul etmediler. Soru bellidir, çünkü Türkiye Müslüman bir ülke. Artık bunu açık bir şekilde söylüyorlar. Eskiden bu gerçeği örtbas etmek için bazı bahaneler getiriyorlardı. Şimdi bu gerçeği gizlemiyorlar, açık bir şekilde söylüyorlar” şeklinde konuştu.
Azerbaycan’ın Avrupa Birliği’ne girmeye ihtiyacı olmadığını ifade eden Aliyev, “Türkiye’yi kabul etmedikleri taktirde tabii ki Azerbaycan’ı da kabul etmezler. Eğer öyleyse biz işlerimizi öyle planlamalıyız ki, vaatleri vermeyelim ve gereksiz adımları atmayalım. Yarın bize gelin sizi kabul ediyoruz deseler bile bu bize gerekli değil. Herkes Avrupa’da yaşanan gelişmeleri açık bir şekilde görüyor. Kendi milli, manevi, tarihi değerlerimizi uzun zamandan beri koruduk, Avrupa Birliği’ne gireceğiz diye bu değerlerden vazgeçemeyiz. Avrupa’da İslam’a karşıt güçler yönetime geliyor. Avrupa’da İslam karşıtı vaatler daha fazla popüler hale geldi. Yönetime gelmek isteyen bu konuyu istismar ediyor. Bu halde Müslüman ülke Azerbaycan hangi durumda orada olabilir. Biz gururlu bir ülkeyiz, kendi yolumuzda ilerliyoruz, hiç kimseye de ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi' Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi'
Fuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklamasıFuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Gürcistan’la ilişkilerimize çok önem veriyoruz”Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Gürcistan’la ilişkilerimize çok önem veriyoruz”

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız

CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklaması

Fuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü!

Sözcü Kalın, O'Brien ile görüştü

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

CHP'den TRT 1'deki 'CHP neden Türkiye’nin başarılı olmasını istemiyor?' altyazısına sert tepki!

CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Türkiye'den 'Kaşıkçı' kararına tepki!

Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

Bakan Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.