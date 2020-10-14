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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bizi kimse durduramaz

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bizi kimse durduramaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Bizi kimse durduramaz. Doğru yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz" ifadesini kullandı.

"Herkes gücümüz gördü" diyen Aliyev, savaştan sonra Azerbaycan ve bölgede yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Aliyev, şunları ifade etti:

"Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz. Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak."

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