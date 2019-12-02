HABER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Dağlık Karabağ sorununda maalesef dikkati çeken bir sonuç yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 22:15 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Dağlık Karabağ sorununda maalesef dikkati çeken bir sonuç yok"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 2019'un Rusya-Azerbaycan ticari ilişkileri açısından başarılı bir yıl olduğunu, yıl sonuna kadar ticaret hacmindeki artışın yüzde 25 olacağını belirtti.

Ulaştırma alanında da iyi sonuçlar elde ettiklerini, yakın dönemde Samur Nehri üzerinde yapılan köprünün açılacağını hatırlatan Aliyev, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde dinamizmin korunduğunu aktardı.

Dağlık Karabağ sorununa da değinen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bu konuda dikkati çeken bir sonuç yok. Bunun da başlıca nedeni Ermenistan yönetiminin verimsiz politikası, özellikle de Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğu yönündeki açıklamasıdır. Bu garip açıklamaya hem siz hem diğer ülkelerin eş başkanları (AGİT Minsk Grubu) tarafından uygun şekilde yanıt verildiğine sevindim. Biz AGİT Minsk Grubu eş başkanlarıyla iş birliğini sürdüreceğiz. Yakında Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşecek. Müzakere sürecine aktif katılımınızı sürdüreceğinizden eminiz."

Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin hızla artarak, bu yıl 3 milyar dolara yakın olacağını bildirdi.

Rusya'nın Azerbaycan'a doğrudan yatırımlarının 1,5 milyar dolar olduğunu belirten Lavrov, Azerbaycan'da Rus sermayeli 300'den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Dağlık Karabağ sorununun siyasi çözümü için daha yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Lavrov, tarafların Birleşmiş Milletler Tüzüğü ve Helsinki Nihai Senedinde belirtilen ilkelerin aksindeki söylemlerden kaçınması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, yarın da Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile bir araya gelecek.

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
Bakan Yardımcısı Ergezen: “Engelli personel rakamı 55 bin 196 kişiye ulaştı”Bakan Yardımcısı Ergezen: “Engelli personel rakamı 55 bin 196 kişiye ulaştı”
İşte On Numara'da kazandıran numaralarİşte On Numara'da kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İlham Aliyev Sergey Lavrov

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Fatura isyanı: Enayi yerine koymayın bizi!

Fatura isyanı: Enayi yerine koymayın bizi!

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haber duyurdu: 2 asker şehit

MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit

Tesettür Şıklığında En Trend Mont Modelleri

Tesettür Şıklığında En Trend Mont Modelleri

Değer Otizm Derneği yararına “Değer’e Değer Katanlar” özel konseri

Değer Otizm Derneği yararına “Değer’e Değer Katanlar” özel konseri

2 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları

İşte On Numara'da kazandıran numaralar

Barışmak istemeyen sevgilisini öldürüp, intihar etti

Barışmak için gitti, ret cevabı aldı, sonrası korkunç!

Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.