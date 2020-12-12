Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Ermenistan’a: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun eş başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD’li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’i kabul etti.

"EĞER KAMERALAR ÖNÜNDE SÖYLEMEK İSTİYORSANIZ BUYURUN"

Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT Minsk grubu eşbaşkanları heyetini kabulünde yaptığı açıklamada, “Şunu bir kez daha kameralar önünde tekrar söyleyebilirim. Minsk Grubu’nu ziyarete davet etmedim. Ancak bana Minsk Grubu’nun gelmek istediğiyle ilgili bilgi verildiği zaman söyledim gelsinler, itiraz etmiyorum. Belki onların bana diyecek sözleri var. Eğer kamera önünde söylemek istiyorsunuz ise buyurun. Söylemek istemiyorsunuz ise ben onlara söyleyeyim gitsinler. Nasıl isterseniz. Buyurun, sizi dinliyorum" dedi.

"BU SEFER ONLARI TAMAMEN YOK EDECEĞİZ"

Aliyev, "Biz planladığımızı başardık. İşgal altındaki yedi şehrimizi geri aldık. Kadim Azerbaycan şehri Şuşa’yı geri aldık. Hadrut kasabasını geri aldık. Hocavend’in bir kısmını geri aldık. Sugovuşan ve diğerlerini geri aldık. Aslında planladığımızı başardık. Şu anda Rus barış güçleri oradalar ve faaliyetlerine başladılar. Durum daha stabil. Ancak bana, dün ya Ermeni militanlar ya da ’Ermeni ordusu’ diye adlandırdıkları kalıntılar tarafından bazı terörist eylemlerin yapıldığı bilgisini verdiler. Bu, elbette, endişe verici bir durum. İki gün önce, şanlı zaferimizle ilgili askeri geçit töreninde, Ermeni faşizmi yeniden ortaya çıkarsa, demir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim. Bu nedenle herhangi bir askeri eylem planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz. Bu, kimse için sır olarak kalmamalı. Ancak umarım bu olmaz” ifadelerini kullandı.

