HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!

Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la devam eden çatışmaların durması için tek şartın olduğunu açıkladı.

Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!

Aliyev yaptığı açıklamada, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" diye konuştu.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun üçüncü gününde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli bir açıklama geldi. Çatışmanın durması için tek şartın olduğunu belirten Aliyev "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" ifadelerini kullandı.

Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardıklarını dile getiren Aliyev, "Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
Annesinin dayağına dayanamadı kendisini beşinci kattan aşağı attıAnnesinin dayağına dayanamadı kendisini beşinci kattan aşağı attı
24 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?24 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Diğer Haberler
Annesinin dayağına dayanamadı kendisini beşinci kattan aşağı attı
Annesinin dayağına dayanamadı kendisini beşinci kattan aşağı attı
İran savaş kılıcını çekti! ABD üslerini vurabilecek füzeler ilk kez görücüye çıktı
ABD üslerini vurabilecek füzeler ilk kez görücüye çıktı
Ünlülerin doktorunun evinden binlerce kişinin kemikleri çıktı
Ünlülerin doktorunun evinden binlerce kişinin kemikleri çıktı
112 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı
112 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı
Twitter, Macaristan hükümetinin resmi hesabını bloke etti
Twitter, Macaristan hükümetinin resmi hesabını bloke etti
Eski CIA ajanlarından gerçek bir casus olabilmenin sırları
Eski CIA ajanlarından gerçek bir casus olabilmenin sırları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.