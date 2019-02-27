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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabishvili ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili ile bir araya geldi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili ile bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili’ni resmi törenle karşıladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili resmi fotoğraf çektirdikten sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zafer için Salome Zurabishvili’yi tebrik eden Aliyev, ziyaretin Gürcistan-Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişiminde çok önemli bir adım olacağına emin olduğunu vurguladı.
Gürcistan ve Azerbaycan’ın birbirine çok yakın olduğunu ve ortak çabaların mükemmel sonuçlar verdiğini belirten Aliyev, ”Tüm alanlarda başarıyla işbirliği yapıyoruz ve bu işbirliği gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Siyaset, ekonomi, kültür, ulaştırma ve enerjide çok iyi sonuçlar var. Neredeyse işbirliği yapmadığımız bir alan yok. Elbette gelecekteki işbirliği hakkında çok net fikirlerimiz var. Ziyaret sırasında gelecekteki işbirliğinin yönünü belirleyecek görüşmeler yapacağız" dedi.
Bölgedeki ilk ziyaretini kardeş Azerbaycan’a yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Zurabishvili, "Azerbaycan’a dost bir ülkenin başkanı olarak geldim. Gürcistan’ın bütün cumhurbaşkanları Azerbaycan’ın dostuydu ve ben bu geleneği sürdürüyorum. İlişkilerimizin bir örneği yok ve gelecek vaat eden ilişkilerimiz var. Bölgemiz ve dünya için yeni beklentiler açılıyor. Bu da ilişkilerimizi derinleştirmeyi daha da önemli kılıyor" ifadelerini kullandı.
Baş başa görüşmenin ardından Aliyev ve Zurabishvili, heyetlerin katılımıyla görüşme gerçekleştirdi.

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