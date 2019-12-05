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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 16:25 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan parlamentosunu feshetme kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5. dönem parlamentoyu fesheden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken genel seçimlerin 9 Şubat 2020'de yapılmasını kararlaştırdı.

Azerbaycan'da, iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) isteği üzerine parlamento, parlamentonun feshedilmesi ve erken genel seçim yapılması için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurmuştu.

Aliyev, başvuruyu Anayasa Mahkemesine sunmuş, mahkeme, parlamentonun feshedilmesinin anayasaya uygun olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan'da parlamento seçimleri 1 Kasım 2015'te yapılmış ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkan olduğu YAP, 125 üyeli mecliste 71 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Bir sonraki parlamento seçiminin Kasım 2020'de yapılması bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Aliyev parlamento Fesih

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