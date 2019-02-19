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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nu kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Bakü’de temaslarına devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nu kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Bakü’de temaslarına devam ediyor. Heyet, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tüm alanlarda dost ve kardeşçe ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Aliyev, Türkiye-Azerbaycan arasındaki Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun Azerbaycan’a ziyaretinin, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da genişlemesine katkı sağlayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye’nin bugün dünyadaki en yakın ülkeler olduğunu ve devlet başkanları düzeyinde yapılan toplantıların ve farklı düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin dostluğu daha da sağlamlaştırmak ve işbirliğine yönelik yeni alanların belirlenmesi için önemli olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıl Recep Tayyip Erdoğan’la hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da ve uluslararası etkinliklerde gerçekleşen toplantıları hatırlatan Aliyev, geçen yıl önemli enerji projeleri olan TANAP’ın ve “STAR” petrol rafinerisinin açılmasıyla akıllarda kaldığını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, selamlarını ileten Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e heyeti kabul ettiği için teşekkür etti.
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bugün en üst düzeyde olduğunu belirten Ayrım, İlham Aliyev’in öncülüğünde Azerbaycan’ın uluslararası alanda büyük bir ün kazandığını ve hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Ayrım, başkanlık yaptığı Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun iki ülke arasındaki dostça ve kardeşçe ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı. Şamil Ayrım’ın başkanlığındaki heyette, AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ bulunuyor.
Dostluk Grubu, 21 Şubat tarihine kadar devam edecek program kapsamında, Başbakan Nevruz Mammadov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan Meclisi Komite Başkanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nu kabul etti

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