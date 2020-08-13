Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bakan Akar görüşmesi sonrası ortaklık sinyali

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesini kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği ortak tatbikatın iki ülke arasındaki birlik ve kardeşliği bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

İki ülkenin her yıl 10'un üzerinde ortak tatbikat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aliyev, "Bu tatbikatlar sıradan durumdur. Dolayısıyla burada herhangi bir olağanüstü durum aramaya gerek yok. Tatbikatların bazı ülkelerde endişe konusu olduğunu görüyoruz ama bunun için bir sebep yok. Bu, Türkiye-Azerbaycan birlik ve kardeşliğinin bir başka tezahürüdür." dedi.

"TÜRKİYE'NİN YAKIN GELECEKTE BİR NUMARALI ORTAĞIMIZ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Aliyev, her alanda olduğu gibi iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin de hızla geliştiğini belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin şu anda çok güçlü bir savunma sanayisi potansiyeline sahip olduğu bir sır değil ve biz bu potansiyelden yararlanıyoruz. Türkiye'nin bugün en modern silahlar ve askeri teçhizat üretmesi bizi sevindiriyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu fırsatlardan yararlanmaya devam etmek istiyoruz. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yakın gelecekte askeri-teknik iş birliği alanında da bir numaralı ortağımız olacağına inanıyorum."