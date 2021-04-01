HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya!

Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya!

01.04.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a karşı kazanılan Karabağ zaferinde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takarak onurlandırdı.

1/

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın envarterinde bulunan Türk SİHA'ları Ermenistan'ın korkulu rüyası oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aliyev'in Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Genel Müdür Haluk Bayraktar ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' takdim edildiği belirtildi.

"BÜYÜK ŞEREF VE ONUR DUYDUK"

Konuyla ilgili Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk.” ifadelerine yer verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik oranı değişti!BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik oranı değişti!
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Fransa’da halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı

Halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı

BAE'de 1 Nisan şakalarına en az bir yıl hapis!

BAE'de 1 Nisan şakalarına en az bir yıl hapis!

BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik oranı değişti!

BioNTech-Pfizer aşısının etkinlik oranı değişti!

AB'nin aşı pasaportunda hangi aşılar geçerli olacak?

Bu aşılar geçerli olacak

Rusya'dan korkutan 'savaş' açıklaması

Rusya'dan korkutan 'savaş' açıklaması

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin siren çalan gemi ile imtihanı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin siren çalan gemi ile imtihanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.