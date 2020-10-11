Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'ın Türkiye ile sınır güvenliğini Rus askerleri sağlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, son iki haftada Ermenistan'a ait milyarlarca dolarlık askeri ekipman imha ettiklerini söyledi.

'ERMENİSTAN'IN TÜRKİYE İLE SINIR GÜVENLİĞİNİ RUS ASKERLERİ SAĞLIYOR'

Ermenistan’ın söz konusu ekipmanları alacak bütçeye sahip olmadığını anlatan Aliyev, "Bu para nereden geliyor? Tüm bu ekipmanlar Rusya tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Ermenistan'ın Türkiye ile sınır güvenliği bile Rus askerleri tarafından sağlanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya bir kez daha Ermenistan'ı kurtarmaya geldiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etsin." diye konuştu.

Aliyev, Rusya'nın Ermenistan üzerindeki söz konusu tahakkümü kullanması için görüşmeler yapıldığını belirterek, "Ermenistan’ın Karabağ işgalini sonlandırması için Rusya ile çok sayıda görüşme yaptık ancak bu gerçekleşmedi. Rusya'nın, Ermenistan'ı Azerbaycan’la çözüm yoluna gitmek konusunda ikna edebileceğine eminim. Çözüm ise Ermenistan'ın topraklarımızdan çekilmesi, vatandaşlarımızın topraklarına geri dönmesi ve tekrar birlikte yaşamaya başlamamızdır." ifadelerini kullandı.