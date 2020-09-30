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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: “Ermenistan’da 2 Su-25 uçağı dağa çarparak patladı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan’a ait 2 Su-25 savaş uçağının dağa çarparak patladığını söyledi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait bir Su-25 savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir F-16 uçağıyla vurulduğu iddiasıyla ilgili ifadelerinin tamamen saçma ve Ermenistan’ın bir başka dezenformasyon olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan’a ait 2 Su-25 savaş uçağının dağa çarparak patladığını söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait bir Su-25 savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir F-16 uçağıyla vurulduğu iddiasıyla ilgili ifadelerinin tamamen saçma ve Ermenistan’ın bir başka dezenformasyon olduğunu söyledi. Azerbaycan tarafındaki bilgilere göre 29 Eylül’de Ermenistan’dan iki Su-25 uçağı havalandığını belirten Hikmet Haciyev, “Her iki uçak da bir dağa çarparak patladı ve imha edildi. Bu, Ermenistan’ın kendi vatandaşlarına ve halkına doğru bilgi vermediğini göstermektedir. Ermenistan herhangi bir tarafı suçlamadan önce ikinci uçak ve pilotu hakkında bilgi vermesi iyi olur” dedi.
Ermenistan’ın çatışmaya üçüncü bir tarafın karıştığı iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamaların tamamen saçmalık ve hiçbir dayanağı olmadığını vurgulayan Haciyev, “Bu, Ermenistan’ın dikkatini saldırgan politikasından başka yöne çekme girişiminden başka bir şey değildir. Bu nedenle, iki Su-25 uçağının Ermenistan topraklarından ayrılış amacını ve hangi koşullar altında bir dağa çarptığını, pilotların ölümünü araştırmalarını ve Ermeni halkını bilgilendirmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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