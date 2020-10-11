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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını soykırım olarak görüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını soykırım olarak görüyoruz" dedi.Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını soykırım olarak görüyoruz" dedi.
Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Dün gece saatlerinde Gence’ye yapılan füzeli saldırıda 4’ü kadın 9 sivil yaşamını yitirirken, 39 sivil yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Başsavcı Kamran Aliyev ve beraberindeki heyet Gence’de saldırının olduğu yerde incelemelerde bulunduktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Saldırının roket sistemiyle düzenlendiğini söyleyen Hacıyev, “Ermenistan bir yandan barış için yalvarırken, diğer yandan sivillere karşı terör eylemi yapıyor. Biz bunu bir terör eylemi, bir soykırım eylemi olarak görüyoruz. Savaş alanındaki başarısızlıklarını telafi etmek için bu tür onursuz davranışlara başvuruyorlar” dedi.
Ermenistan’ın saldırılarına ilişkin toplanan kanıtları uluslararası topluma sunulacağını belirten Haciyev, “Topladığımız kanıtlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla hem savcılığın hem de ilgili uluslararası kuruluşların dikkatine sunulacak. Uluslararası toplumu, bu vandalizmi şiddetle kınamaya çağırıyoruz. Yüzümüzü uluslararası topluma çevirmek ve onlara kendilerini değerlendirmelerini söylemek istiyoruz. Ermenistan bir yandan insani ateşkesten bahsederken diğer yandan Azerbaycanlı sivillere saldırıyor. İnsani ateşkes altında Ermeni tarafı, Ermenilerin cesetlerini toplamaya ve teslim etmeye çalışırken temsilcilerimize ateş açtılar. Ne anlama geliyor? Bu ateşkes sürecine aracılık edenler de bunu değerlendirmeli. Bu nedenle Azerbaycan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ve sivillere yönelik bu tür saldırı durumunda Azerbaycan uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmesi uyarınca meşru askeri hedeflere karşı harekete geçebilmesi için tüm haklara sahiptir. Ancak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Azerbaycan topraklarındaki barışa zorlama operasyonlarının bir parçası olarak savaş alanındaki meşru askeri hedefleri yok ediyor. İnsani ateşkes imzalanmasına rağmen Ermenistan bir kez daha ikiyüzlülüğünü gösterdi ve Gence şehrine bir saldırı düzenledi. Bunu şiddetle kınıyoruz ve arabuluculuk misyonunu yürüten taraflar AGİT Minsk Grubunun kendisi bunu değerlendirmelidir” diye konuştu.
Saldırıya ilişkin dava açıldığını belirten Başsavcı Kamran Aliyev, “Ermenistan ordusu tarafından Gence’nin bombalanması ilgili olarak ceza kanununun ilgili maddelerine göre dava açıldı. Ermenilerin cephede yer almayan Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri olan Gence’ye karşı uyguladıkları terörizm ve diğer suçlar hukuki olarak değerlendirilecek” diye konuştu.

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