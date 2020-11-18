Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, işgalden kurtarılan Fuzuli kentinde

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan ordusunun Ekim ayında Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde incelemelerde bulundu. Çatışmalar sırasında Ermenistan’ın Fuzuli’ye attığı beyaz fosforlu top mermisi bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül’de Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında Fuzuli kentini 17 Ekim’de kurtararak özgürlüğüne kavuşturmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev gazetecilerle birlikte işgalden temizlenen Fuzuli’yi ziyaret etti. Ermenistan ile devam çatışmalar sırasında Fuzuli’ye atılan beyaz fosforlu top mermisi, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ermenistan’ın beyaz fosforlu mermi kullanarak savaş suçu işlediği bir kez daha gözler önüne serildi.

Ermenistan’ın işlediği savaş suçları kanıtlarla birlikte rapor haline getirilecek

Bomba imha çalışmalarından önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, “Ermenistan’ın beyaz fosforlu mermi kullandığına bir daha şahit oluyorsunuz. Daha önce de Ermenistan ordusu tarafından beyaz fosforlu mermi kullanılmıştı. Operasyonlar devam ettiğinde Ermenistan’ın şu an civarda beyaz fosforlu mermi kullandığını belirtmiştik. 2016 Nisan çalışmalarında da Ermenistan bu mermiyi kullanıyordu. Onların hedefi çoğunlukla sivil halk, tarlalar ve Azerbaycan askerleri olmuştur. Bu kanıtlar toplanarak uluslararası kuruluşlara rapor şeklinde sunulacak” diye konuştu.