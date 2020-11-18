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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, işgalden kurtarılan Fuzuli kentinde

18.11.2020 19:00 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan ordusunun Ekim ayında Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan ordusunun Ekim ayında Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde incelemelerde bulundu. Çatışmalar sırasında Ermenistan’ın Fuzuli’ye attığı beyaz fosforlu top mermisi bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül’de Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında Fuzuli kentini 17 Ekim’de kurtararak özgürlüğüne kavuşturmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev gazetecilerle birlikte işgalden temizlenen Fuzuli’yi ziyaret etti. Ermenistan ile devam çatışmalar sırasında Fuzuli’ye atılan beyaz fosforlu top mermisi, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ermenistan’ın beyaz fosforlu mermi kullanarak savaş suçu işlediği bir kez daha gözler önüne serildi.

Ermenistan’ın işlediği savaş suçları kanıtlarla birlikte rapor haline getirilecek
Bomba imha çalışmalarından önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, “Ermenistan’ın beyaz fosforlu mermi kullandığına bir daha şahit oluyorsunuz. Daha önce de Ermenistan ordusu tarafından beyaz fosforlu mermi kullanılmıştı. Operasyonlar devam ettiğinde Ermenistan’ın şu an civarda beyaz fosforlu mermi kullandığını belirtmiştik. 2016 Nisan çalışmalarında da Ermenistan bu mermiyi kullanıyordu. Onların hedefi çoğunlukla sivil halk, tarlalar ve Azerbaycan askerleri olmuştur. Bu kanıtlar toplanarak uluslararası kuruluşlara rapor şeklinde sunulacak” diye konuştu.

"Bölgenin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesiydi ve şehir neredeyse yerle bir edilmiş"
Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde Ermenistan’a ait birkaç askeri binanın yanı sıra, askeri mevziler, kenti kurtarma operasyonu sırasında Ermenistan ordusu tarafından geride bırakılan ve Azerbaycan’ın ordusunun kurtarma operasyonunda vurulan askeri araçlar ve tanklar bulunuyor. Ermenistan’ın işgali sonucu bölgeyi terk eden Azerbaycanlı Türklere ait evler de harabeye döndü. Fuzuli’de bir tane bile sağlam bina kalmadığını vurgulayan Hikmet Haciyev, “Bütün binalar yerle yeksan edilmiş. İşgalden önce Fuzuli şehrinde 100 binden fazla insan yaşıyordu. Bölgenin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesiydi ve şehir neredeyse yerle bir edilmiş. Bu barbarlıktır, vahşiliktir, bu savaş suçudur ve insanlık dışıdır” dedi.
Fuzuli sakini Vagif Veliyev ise, "Evlerimiz dağılmış olsa bile kalben seviniyoruz. Başkomutanımız, cumhurbaşkanımız gururumuzu, maneviyatımızı bize geri verdi. Bugün başımızı dik duruyoruz" diye konuştu.
Evin karşısında olsa da evine giremediğini belirten Şadiye Kahramanova, "Bölgede çok sayıda mayın var ama evimi uzaktan da olsa görüyorum. Bugün benim, evimi görmemi sağlayan başkumandanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün şehit annelerinin önünde baş seviyorum ki öyle evlatlar yetiştirmişler. Onlar sayesinde bugün kendi topraklarımızda durup kendi evimi görüyorum. Cumhurbaşkanımız bütün yıkılan evlerimizi, binalarımızı, hatta ağaçlarımızı bile yeniden inşa edeceğine inanıyorum" dedi.

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