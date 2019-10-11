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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasanov’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 21:56 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Türkiye’nin operasyonu mevcut sorunun en mantıklı çözümü” dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov sosyal medya hesabından, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Türkiye’nin operasyonu mevcut sorunun en mantıklı çözümü” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov sosyal medya hesabından, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ile Türkiye’nin iki dost, kardeş ve stratejik ortak olarak her zaman birbirlerini desteklediğini, uluslararası ve bölgesel öneme sahip konularda ortak bir tutum sergilediğini vurgulayan Hasanov,”Birbirimizin başarılarından mutlu olduğumuz kadar, en zor zamanlarda da hep birlikteydik. Azerbaycan, Türkiye’nin ulusal stratejik çıkarları çerçevesinde sürdürdüğü politikayı her zaman desteklemiştir ve dostça, kardeşçe Türkiye’nin uluslararası terörle mücadeledeki çabalarını takdir etmiştir” dedi.
Operasyonun Türkiye’nin meşru haklarından kaynaklandığına işaret eden Hasanov, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı, ciddi bir silahlı çatışma yaşandığı Suriye sınırındaki terör tehdidini en aza indirmek, bu ülkedeki milyonlarca mültecinin güvenliğini sağlamak, karşılaştıkları insani sorunları çözmek ve ülkedeki istikrarı sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Operasyonun mevcut sorunun en rasyonel çözümü olduğuna inanıyoruz”
Suriye’deki iç savaşın başlamasından bu yana bu ülkeyle sınırı olan Türkiye, ciddi mülteci akını ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Hasanov, “Şu anda kardeş ülkede yaşayan Suriyelilerin sayısının milyonlarca olduğu tahmin ediliyor. Maalesef, Ankara tarafından yapılan çağrılara rağmen, uluslararası toplum bu problemin çözümü desteklemedi. Bu durumda Suriye’de güvenli bir bölge oluşturulmasının ve mültecilerin anavatanlarına yerleşmesinin operasyonun mevcut sorunun en rasyonel çözümü olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin operasyonu uluslararası anlaşmalara uygun olarak başlattığını belirten Hasanov,“Öte yandan, Türkiye kendi sınırlarına yakın olan terörist gruplar tarafından kontrol edilen Suriye topraklarındaki düzenlediği askeri operasyon, BM Uluslararası Terörizmin Önlenmesine İlişkin Deklarasyon’a, Avrupa Terörizmin Önlenmesine İlişkin Sözleşmeye ve diğer uluslararası yasalara dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen belgeler uluslararası terörle mücadele operasyonlarını uluslararası topluma sadece kendi bölgelerinde değil aynı zamanda terör tehdidinin kaynağı olan diğer ülkelerin bölgelerinde de bildirerek yürütmek için bir temel sunmaktadır” dedi.

“Azerbaycan Türkiye’nin sorunlarının farkındadır”
Azerbaycan’ın da uzun süre benzer problemler ile mücadele ettiğini hatırlatan Hasanov, “Azerbaycan, uzun yıllar agresif ayrılıkçılık ve terörizmden mustarip bir ülke olarak, Türkiye’nin sorunlarının farkındadır. Bugün, işgal altındaki Azerbaycan toprakları, uluslararası terörist gruplar için bir eğitim üssü olarak hizmet etmektedir. Bakü, bu konuyu uluslararası platformlarda defalarca dile getirdi. Türkiye’nin Suriye’deki terörle mücadele operasyonları bir kez daha teröre karşı çifte standartların kabul edilemez olduğunu kanıtlıyor” şeklinde konuştu.

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