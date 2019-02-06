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Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2019 00:03 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan'da 6 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, İsmayıllı bölgesinde yerel saatle 23.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin, başkent Bakü'den 151 kilometre uzakta, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bakü ve diğer illerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İsmayıllı deprem

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