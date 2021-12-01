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Azerbaycan’da düşen helikopterin karakutusu bulundu

01.12.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti Başkan Elçin Guliyev, Azerbaycan’da 14 askerin hayatını kaybetmesi ve 2 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada karakutunun bulunduğunu belirterek, "Helikoptere, herhangi bir dış etki söz konusu olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz" dedi.

Azerbaycan’da düşen helikopterin karakutusu bulundu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti Başkan Elçin Guliyev, Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında Mi-17 askeri helikopterin yaptığı kazaya yönelik açıklamalarda bulundu.

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"HERHANGİ BİR DIŞ ETKİNİN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI KESİN OLARAK SÖYLEYEBİLİRİZ"

Pilotun tecrübeli olduğunu vurgulayan Guliyev, ”Pilot, zor koşullarda bile en üst seviyede uçuş yeteneklerine sahip olan pilotlarımızdan biridir. Pilot Albay Fuzuli Cavadov, Birinci Karabağ Savaşı’na katılmış birisi” dedi. Helikopterin karakutusunun bulunduğunu belirten Guliyev, ”Karakutu şu anda Başsavcılık’ta. Şimdilik kazaya neyin yol açtığı bilinmiyor. Ancak herhangi bir dış etkinin söz konusu olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz” diye konuştu.

Askeri eğitim sırasında hayatını kaybeden askerlere şehit statüsü verileceğini belirten Elçin Guliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in olayın ayrıntılarının daha da netleştirilmesi, şehitlerin defnedilmesi ve yaralıların tedavisi için gerekenin yapılması talimatı verdiğini de kaydetti. Kazadan yaralı kurtulan 2 askerle telefonla görüştüğünü belirten Guliyev, ”Sağlık durumları normal. Doktorlarımız tarafından sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Askeri helikopter, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Kaza sonucu helikopter mürettebatının 14’ü hayatını kaybederken, 2’si yaralanmıştı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkilileri, olayla ilgili ortaklaşa soruşturma yürütüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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