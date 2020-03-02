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Azerbaycan'da eğitime koronavirüs engeli! Ürdün'e de sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime 7 gün ara verildi. Öte yandan koronavirüs Ürdün'de de görüldü.

Azerbaycan'da eğitime koronavirüs engeli! Ürdün'e de sıçradı

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı. Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.

KORONAVİRÜS ÜRDÜN'E DE SIÇRADI

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, 16 gün önce İtalya'dan ülkeye dönen 2 Ürdün vatandaşının koronavirüse benzer semptomlar hissetmeye başlamaları üzerine sağlık merkezine başvurduklarını söyledi.

Gerekli testlerin ardından vatandaşlardan birinde virüs tespit edildiğini ve karantina altına alındığını kaydeden Cabir, diğer kişinin ise durumunun iyi olduğunu, ancak inceleme altında tutulduğunu aktardı.

Bakan Cabir ayrıca, virüs tespit edilen Ürdünlünün evinin sterilize edilmesi, ailesi ve arkadaşlarından birinin test edilmesi için uzman bir ekibin gönderildiğini ifade etti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

Kaynak: DHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Ürdün Azerbaycan

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