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Azerbaycan'da FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

23.07.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'da FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Azerbaycan'da FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açılamada, Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da içinde olduğu 5 kişinin FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 kişiden biri Gubad İbadoğlu ile bağlantısı olduğuna dair ifade verdi. Bu ifadeye istinaden İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldı, davaya ilişkin önemli belgeler bulundu ve kendisi gözaltına alındı. Şu anda soruşturma devam ediyor." denildi.

Gözaltına alınan diğer kişilerin ise FETÖ'nün eğitim ve öğretim merkezlerinde uzun süre FETÖ propagandası yaptıkları ve gençlerin örgüte katılmasını sağladıkları tespit edildi.

FETÖ'ye ait bürolar, matbaalar, eğitim merkezleri, yurt merkezi ve gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütün mali tabloları, eylem planlarını yansıtan belgeler, FETÖ fikirlerini yayan radikal dini belgeler, bilgisayarlar, elektronik hafıza cihazları, banka kartları, çok miktarda sahte para ve ateşli silahlar ele geçirildiği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Azerbaycan

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