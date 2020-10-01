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Azerbaycan’da gazetecilerin bulunduğu yerde korku dolu anlar kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almaya yönelik yürütülen operasyonda yerli ve yabancı basın mensupları havan topu tehlikesi atlattı. Yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarını geri almak için yürüttüğü mücadelenin 5’inci gününde devam ediyor.

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Öğlen saatlerinde bir grup gazeteci, sıcak bölgeye girmek için beklediği alanda tehlike atlattı. İhlas Haber Ajansı’ndan Murat Delice ve Kamil Nadirli’nin de içinde olduğu yerli ve yabancı basın mensuplarından yaklaşık 30 kişilik grup, gelen havan sesinin ardından askerler tarafından sığınak ve korunaklı bölgelere geçilmesi konusunda uyarıldı. Yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

"GÜVENLİ BÖLGELERE KAÇMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Korku dolu anları anlatan İHA Muhabiri Murat Delice, “Sıcak bölgede görüntü almak için bu alana gelmiştik. Alanda bir grup gazeteci vardı yerli ve yabancı basından. Beklerken bir füze sesi duyduk. Sesin ardından da koşmamız gerektiğini sığınak ve güvenli bölgelere kaçmamız gerektiğini söylediler. Hakikaten zor şartlarda çalışıyoruz bunu da belgelemiş olduk” dedi.

(İHA)

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