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Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2020 20:38 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7’ye ulaştı.

Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7’ye yükseldi

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkelerde ölü sayıları artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 7’ye ulaştığı bildirildi. Yetkililer hayatını kaybeden 89 yaşındaki hastanın şeker hastası, 56 yaşındaki hastanın ise kalp hastalığı, arteriyel hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıklarının bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybeden hastaların temasta olduğu kişilerin belirlenerek karantinaya alındığı aktarıldı.

VAKA SAYISI 584'E YÜKSELDİ

Ülke genelinde 63 kişide daha virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 584’e yükseldiği ifade edildi. Taburcu olanların sayısı ise 32 olarak açıklandı. Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutulurken ve şu ana kadar 35 bine yakın kişiye koronavirüs testi yapıldığı ifade edildi.

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