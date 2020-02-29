HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan’da koronavirüse yakalananların sayısı 3’e yükseldi

Azerbaycan’da koronavirüse yakalananların sayısı 3’e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüsüyle mücadele için kurulan operasyon karargahı, 2 kişide daha koronavirüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Azerbaycan’da koronavirüse yakalananların sayısı 3’e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüsüyle mücadele için kurulan operasyon karargahı, 2 kişide daha koronavirüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, 2 kişinin de İran’dan Azerbaycan’a geri dönen Azerbaycan vatandaşı olduğu ve yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. İki Azerbaycan vatandaşının da karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Hastaların iletişimde olduğu kişilerin ise araştırıldığı vurgulandı.

İRAN'LA SINIRLAR KAPATILDI

Ülkede koronavirüsü endişesi yaşanırken, virüsün yayılma riskine karşı Azerbaycan ile İran arasındaki sınır geçişleri bugün yerel saatle 16.00’dan itibaren 2 haftalığına kapatıldı. Azerbaycanlı yetkililer, İran’ın karara ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı.
Öte yandan, İran vatandaşlarının Azerbaycan’dan ayrılması, Azerbaycan vatandaşlarının ise İran’dan ülkelerine dönmesi için gerekli güvenli geçiş noktalarının sağlanacağı belirtildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
İran'da ölü sayısı yükseliyor!İran'da ölü sayısı yükseliyor!
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
KORONAVİRÜS Azerbaycan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımızı 34'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımızı 34'e yükseldi

ABD'de 'Patriot' çatlağı!

ABD'de 'Patriot' çatlağı!

Akaryakıtta 15 kuruşluk ÖTV artışı! Resmi Gazete'de yer aldı

Akaryakıtta 15 kuruşluk ÖTV artışı! Resmi Gazete'de yer aldı

Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!

Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu

Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Diğer Haberler
İran'da son dakika koronavirüs haberi: Ölülerin sayısı 43'e çıktı

İran'da ölü sayısı yükseliyor!

İdlib'deki Hizbullah militanlarının yaşadığı panik, yazışmalarına yansıdı

Hizbullah militanlarının yaşadığı panik, yazışmalarına yansıdı

Türkiye ABD'den Patriot alacak mı? Washington'da sürpriz gelişme

ABD'de 'Patriot' çatlağı!

Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Hocalı Katliamı protesto edildi

Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto

Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 2 bin 837’ye yükseldi

Son 24 saatte 47 can kaybı, 427 yeni vaka

BMGK'da İdlib toplantısı! Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'ndan önemli açıklamalar

BMGK'da Türkiye'den önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.