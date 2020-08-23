HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan'da sıcak gelişme! Ermenistan komutanı esir alındı

Azerbaycan'da sıcak gelişme! Ermenistan komutanı esir alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2020 21:05 | Son Güncelleme

Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunun komutanının esir alındığını duyurdu.

Azerbaycan'da sıcak gelişme! Ermenistan komutanı esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, temas hattının Goranboy bölgesi yönünde yerel saatle 05.45’de Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait sabotaj grubunun Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu ifade edilirken, Azerbaycan askerinin durumu fark etmesiyle çatışma çıktığı aktarıldı.

ERMENİSTAN KOMUTANI ESİR ALINDI

Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çıkan çatışmada kayıp vererek geri çekildiği dile getirilirken, sabotaj grubunun komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan’ın esir alındığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığı, ayrıca temas hattındaki gerginliğin tırmanmasından Ermenistan tarafının sorumlu olduğuna vurgu yaptı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREsnekliğini gösterdi!Esnekliğini gösterdi!
İtalya'da vaka sayıları yükseliyor! Bugün de binin üzerindeİtalya'da vaka sayıları yükseliyor! Bugün de binin üzerinde
Okula ne zaman gidilecek?Okula ne zaman gidilecek?
En Çok Okunan Haberler
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
60 milyon TL değerinde! Zonguldak'ta ele geçirildi
60 milyon TL değerinde! Zonguldak'ta ele geçirildi
Kahreden olay! Gün batımını izlemek isterken...
Kahreden olay! Gün batımını izlemek isterken...
Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu
Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
İlginizi Çekebilir
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Online belediye meclis toplantısında seks yaparken yakalandılar
Online belediye meclis toplantısında seks yaparken yakalandılar
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Yunanistan'da koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...
Komşuda koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...
İtalya'da vaka sayıları yükseliyor! Bugün de binin üzerinde
İtalya'da vaka sayıları yükseliyor! Bugün de binin üzerinde
Koronavirüs vakaları artan İtalya'da kısıtlamalar dönecek mi? Bakan açıkladı
İtalya Sağlık Bakanı'ndan flaş sözler
Kıbrıs Rum kesiminde skandal! Onlarca suçlu ve kaçağa pasaport verdikleri ortaya çıktı
Kıbrıs Rum kesiminde 'pasaport' skandalı
Büyük Kanyon’da yaklaşık 313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu
313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu
Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı aylar sonra ilk kez 1000'i aştı
Korkulan oldu! Aylar sonra ilk kez 1000'i aştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.